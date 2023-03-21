سياسة
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مسؤولون بإدارة بايدن يطلبون من نتنياهو عدم زيارة واشنطن حالياً
مع استمرار الاحتجاجات في إسرائيل، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم القدوم إلى واشنطن في الوقت الراهن.
مسؤولون بإدارة بايدن يطلبون من نتنياهو عدم زيارة واشنطن حالياً
إدارة بايدن تُبلّغ نتنياهو بعدم زيارة واشنطن حاليا / صورة: Reuters
21 مارس 2023

نقل مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه من الأفضل له عدم القدوم إلى واشنطن في الوقت الراهن، وفق إعلام عبري رسمي.

ورغم تشكيل الحكومة الإسرائيلية منذ نحو 3 أشهر إلا أن بايدن لم يوجه دعوة حتى اليوم إلى رئيسها نتنياهو للقائه في البيت الأبيض.

وعادة ما يسارع الرؤساء الأمريكيون إلى دعوة رؤساء الوزراء الإسرائيليين لزيارة البيت الأبيض بعيد تشكيلهم حكوماتهم.

علماً بأن بايدن تحدث هاتفياً مع نتنياهو أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، أحدثها مساء الأحد.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء: "على خلفية عدم دعوة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض، نقل مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية رسالة إلى نتنياهو مفادها، أنه من الأفضل عدم القدوم إلى واشنطن في هذا الوقت".

ونصت الرسالة، وفق مسؤولين أمريكيين لم تُسمّهم، على أنه "طالما استمرت تشريعات الإصلاح القانوني بوتيرتها الحالية، فلن يجنبك الرئيس بايدن الانتقاد العلني في البيت الأبيض".

وكان البيت الأبيض قد قال في بيان بعد اتصال بايدن ونتنياهو، الأحد: "شدد الرئيس على إيمانه الراسخ بأن القيم الديمقراطية كانت سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ويجب أن تظل كذلك، وتتعزز المجتمعات الديمقراطية بالضوابط والتوازنات الحقيقية وينبغي متابعة التغييرات الأساسية بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي".

وأضاف: "وعرض الرئيس بايدن تقديم الدعم للجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة بما يتفق مع تلك المبادئ الأساسية".

ولم يعلق على الفور مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو البيت الأبيض على هذه الأنباء.

وكان سعي الحكومة الإسرائيلية لإقرار تشريعات تحد من سلطة القضاء وبخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية أدى إلى موجة احتجاجات في إسرائيل.

وتستمر هذه الاحتجاجات منذ أكثر من 11 أسبوعاً دون أن تلوح بالأفق إمكانية لحل الأزمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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