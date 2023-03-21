بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، العلاقات الثنائية القائمة بين بلديهما.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الاثنين، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الثلاثاء.

وأوضح البيان أن هرتسوغ هنأ أردوغان بحلول شهر رمضان المبارك، فيما عايد أردوغان نظيره الإسرائيلي بعيد الفصح الذي سيحتفل به اليهود في أبريل/نيسان المقبل.

وشكر أردوغان هرتسوغ على المساعدات التي قدّمتها إسرائيل خلال الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي.

وأكّد أردوغان أن تركيا متمسكة بإصرارها على تعزيز العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

وشدّد على أهمية عدم السماح بالاستفزازات والتهديدات ضد المسجد الأقصى مع اقتراب شهر رمضان.

وأعرب عن قلقه العميق من تزايد الهجمات وأعمال العنف في الضفة الغربية مع اقتراب شهر رمضان.

وشكر أردوغان نظيره الإسرائيلي على الجهود التي بذلها حتى الآن للحفاظ على الهدوء والوضع الراهن.