سياسة
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أردوغان يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف الاستفزازات مع حلول رمضان
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عن قلقه إزاء الهجمات المتكررة ضد الفلسطينيين. وشدّد على عدم السماح بالاستفزازات مع حلول رمضان.
أردوغان يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف الاستفزازات مع حلول رمضان
أردوغان يدعو نظيره الإسرائيلي إلى وقف الاستفزازات مع حلول رمضان / صورة: AA
21 مارس 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، العلاقات الثنائية القائمة بين بلديهما.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الاثنين، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الثلاثاء.

وأوضح البيان أن هرتسوغ هنأ أردوغان بحلول شهر رمضان المبارك، فيما عايد أردوغان نظيره الإسرائيلي بعيد الفصح الذي سيحتفل به اليهود في أبريل/نيسان المقبل.

وشكر أردوغان هرتسوغ على المساعدات التي قدّمتها إسرائيل خلال الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي.

وأكّد أردوغان أن تركيا متمسكة بإصرارها على تعزيز العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

وشدّد على أهمية عدم السماح بالاستفزازات والتهديدات ضد المسجد الأقصى مع اقتراب شهر رمضان.

وأعرب عن قلقه العميق من تزايد الهجمات وأعمال العنف في الضفة الغربية مع اقتراب شهر رمضان.

وشكر أردوغان نظيره الإسرائيلي على الجهود التي بذلها حتى الآن للحفاظ على الهدوء والوضع الراهن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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