سياسة
1 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: تنظيم PKK الإرهابي تهديد مشترك لتركيا والعراق
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار خلال لقائه نظيره العراقي ثابت محمد سعيد العباسي بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة إن تنظيم PKK الإرهابي يشكل تهديداً مشتركاً لتركيا والعراق.
وزير الدفاع التركي: تنظيم PKK الإرهابي تهديد مشترك لتركيا والعراق
تصريحات أقار جاءت خلال استقباله نظيره العراقي بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة / صورة: AA
21 مارس 2023

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء إن تنظيم PKK الإرهابي يشكل تهديداً مشتركاً لتركيا والعراق.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره العراقي ثابت محمد سعيد العباسي بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أقار أن أنقرة تحترم وحدة أراضي دول الجوار وفي مقدمتها العراق، مؤكداً تصميم القوات التركية على دحر الإرهاب وحماية حدود البلاد.

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بمكافحة التنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجيشين التركي والعراقي.

وتناول الوزيران خلال اللقاء ملفات إقليمية ودولية وسبل تعزيز التعاون بالصناعات الدفاعية بين البلدين.

وشكر أقار الجانب العراقي على المساعدات التي قدمها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا فجر السادس من فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us