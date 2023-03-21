قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء إن تنظيم PKK الإرهابي يشكل تهديداً مشتركاً لتركيا والعراق.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره العراقي ثابت محمد سعيد العباسي بمقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أقار أن أنقرة تحترم وحدة أراضي دول الجوار وفي مقدمتها العراق، مؤكداً تصميم القوات التركية على دحر الإرهاب وحماية حدود البلاد.

وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بمكافحة التنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجيشين التركي والعراقي.

وتناول الوزيران خلال اللقاء ملفات إقليمية ودولية وسبل تعزيز التعاون بالصناعات الدفاعية بين البلدين.

وشكر أقار الجانب العراقي على المساعدات التي قدمها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا فجر السادس من فبراير/شباط الماضي.