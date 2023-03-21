سياسة
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بسبب إضرابات العمال.. فرنسا تسحب احتياطيات الوقود الاستراتيجية
أعلنت فرنسا بدء سحب احتياطيات الوقود الاستراتيجية بعدما تسببت إضرابات عمال المصافي والمستودعات بتعطيل الإنتاج وعرقلة عمليات التسليم. ومنذ الخميس يخرج آلاف إلى شوارع مدن فرنسية احتجاجاً على استخدام المادة الدستورية 49.3 لقانون إصلاح نظام التقاعد.
بسبب إضرابات العمال.. فرنسا تسحب احتياطيات الوقود الاستراتيجية
بسبب إضرابات العمال.. فرنسا تسحب احتياطيات الوقود الاستراتيجية / صورة: AFP
21 مارس 2023

قالت الحكومة الفرنسية الثلاثاء إنها بدأت تسحب من احتياطيات الوقود الاستراتيجية بعد تسبُّب إضرابات عمال المصافي والمستودعات في تعطيل الإنتاج وعرقلة عمليات التسليم.

وذكرت وزارة الطاقة اليوم الثلاثاء أنها "تعمل على التأكد من الإفراج عن كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية بطريقة محسوبة منذ بداية مارس/آذار".

وعلى صعيد آخر قالت شرطة مدينة مرسيليا بفرنسا الثلاثاء إن 3 شرطيين أصيبوا بجروح خطيرة باشتباكات مع المحتجين في مصفاة نفط فوس سور مير التابعة لشركة إكسون موبيل قرب المدينة الساحلية.

ووقعت الاشتباكات عندما اتخذت الحكومة خطوات لإصدار أوامر للعمال باستئناف العمل في المصفاة.

وبثت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية في وقت سابق صوراً لموقع المصفاة وقد ملأته سحابة من غاز مسيل للدموع، بينما رشق بعض المتظاهرين صفوف الشرطة بأشياء على نحو متقطع.

وفي وقت سابق اليوم نجت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بهامش ضئيل من تصويت لحجب الثقة أجراه البرلمان الاثنين، على خلفية خطط إصلاح نظام التقاعد التي لا تحظى بشعبية كبيرة.

ويمثل فشل التصويت مصدر ارتياح لماكرون إذ إن نجاحه كان من شأنه إسقاط حكومته وإلغاء التشريع الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً.

ومنذ الخميس يخرج آلاف إلى شوارع عدة مدن فرنسية احتجاجاً على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد، في مظاهرات عفوية.

والخميس أقرّت الحكومة بموافقة الرئيس ماكرون مشروع قانون إصلاح سنّ التقاعد دون إحالة المسودة النهائية إلى التصويت في الجمعية الوطنية.

جاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية صباح الخميس على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً بجلسة استمرت ساعة و45 دقيقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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