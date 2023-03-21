سياسة
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إعلام لبناني:  إصابات جراء انفجار لغم بآلية إسرائيلية على الحدود مع لبنان
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ولبنانية الثلاثاء بانفجار لغم أرضي بآلية عسكرية "كانت تجري عمليات تجريف" على الحدود، وأشارت قناة المنار اللبنانية إلى وقوع 3 إصابات بصفوف الجنود جراء الانفجار.
إعلام لبناني:  إصابات جراء انفجار لغم بآلية إسرائيلية على الحدود مع لبنان
ذكرت قناة المنار اللبنانية أن الآليات الإسرائيلية انسحبت ووقفت الأشغال الهندسية عند حدود عيتا الشعب بعد انفجار اللغم / صورة: AFP
21 مارس 2023

أفادت وسائل إعلام لبنانية الثلاثاء بوقوع 3 إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية إثر انفجار لغم أرضي بآلية عسكرية "كانت تجري عمليات تجريف" على الحدود.

وتحدثت قناة "المنار" التابعة لجماعة "حزب الله" عن "إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية عند حدود بلدة عيتا الشعب (جنوب)، بسبب انفجار لغم أرضي في آلية هامر، في أثناء عملية تجريف في حرج الراهب (نقطة مراقبة عسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية)".

وأشارت إلى "سماع صراخ أحد الجنود بعد بتر ساقه بانفجار لغم أرضي، في أثناء أداء أشغال هندسية عند حدود بلدة عيتا الشعب ونقله بدبابة (من طراز) ميركافا".

وذكرت القناة اللبنانية أن الآليات الإسرائيلية "انسحبت ووقفت الأشغال الهندسية عند حدود عيتا الشعب، بعد انفجار اللغم ووقوع إصابات".

ولفتت إلى "سقوط 3 جرحى، أحدهم بترت ساقه، وجرى نقلهم إلى موقع الراهب العسكري"، موضحة أن "اللغم الذي انفجر خلف الخط الأزرق من الألغام التي زرعها العدو سابقاً".

والخط الأزرق حددته الأمم المتحدة لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان عام 2000، وتتحفظ بيروت على بعض المناطق التي يمر بها في ظل استمرار احتلال تل أبيب لأراضٍ لبنانية.

وفي السياق أعلنت القناة 12 العبرية عن "إصابة أداة هندسية للجيش الإسرائيلي بلغم في إطار نشاط على الحدود اللبنانية"، دون الحديث عن إصابات.

بدورها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن "آلية اصطدمت بلغم عسكري قديم على الحدود مع لبنان" مضيفة أن "هذا ليس حدثاً إرهابياً".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية أو اللبنانية حول الانفجار ونتائجه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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