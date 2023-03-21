انطلقت في مدينة إسطنبول الثلاثاء فاعليات منتدى الأعمال الدولي WCI بمشاركة رجال الأعمال الأتراك والأفارقة.

وقال رئيس المنتدى مؤسس مركز التجارة الإفريقي أوتكو بينغي سو إن حجم التجارة بين تركيا والدول الإفريقية يبلغ 45.5 مليار دولار.

ولفت في كلمة خلال الفاعلية إلى أن عدد رجال الأعمال الأفارقة المشاركين في المنتدى، يبلغ نحو 1500 من معظم الدول الإفريقية.

كما يشارك في المعرض الذي يستمر يومين على هامش المنتدى نحو 400 رجل أعمال تركي من 61 ولاية.

وشدّد سو على أن "وقت اكتشاف إفريقيا مضى وحان وقت فهم القارة السمراء وعقد شراكات معها".

وأعرب عن أمله أن يبلغ حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا 100 مليار دولار.

من جانبه أكّد نائب رئيس جميعة رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد" غوكهان يتكين أهمية منتدى الأعمال الدولي في تعزيز العلاقات التجارية بين رجال الأعمال الأتراك والأفارقة.

وأضاف أن المنتدى يشهد مشاركة نحو ألف رجل أعمال من 41 دولة إفريقية يبلغ عدد سكانها نحو 80% من سكان القارة السمراء.

بدورها قالت نائبة وزير التجارة والصناعة في مالي سيلا ديارا أسا إنهم يهدفون إلى تعزيز التجارة بين تركيا وبلادها، لافتة إلى توقيع اتفاقيات مهمة في هذا الصدد.