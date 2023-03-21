قدم حزبا "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" التركيان، أوراق ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان إلى اللجنة العليا للانتخابات لخوض السباق الرئاسي المزمع إجراؤه يوم 14 مايو/أيار المقبل.

وفي هذا الإطار زار وفد من "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" الثلاثاء مقر اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة.

وقدّم وفدا الحزبين الأوراق والوثائق اللازمة لترشيح الرئيس أردوغان لرئيس اللجنة العليا للانتخابات أحمد ينار.

وفي 10 مارس/آذار الجاري أعلن أردوغان توقيعه مرسوماً رئاسياً يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من 18 يونيو/حزيران إلى 14 مايو/أيار 2023.