سياسة
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مبشّر بقدوم فصل الربيع.. دول العالم التركي تحتفل بـ"عيد النوروز"
احتفلت دول العالم التركي الثلاثاء بعيد النوروز المبشّر بقدوم فصل الربيع وتجدد الطبيعة، عبر فاعليات مختلفة. ويتزامن عيد النوروز مع بداية فصل الربيع من كل عام، ويعد أحد الأعياد المشتركة لعدد من دول وسط آسيا.
مبشّر بقدوم فصل الربيع.. دول العالم التركي تحتفل بـ"عيد النوروز"
مبشّر بقدوم فصل الربيع.. دول العالم التركي تحتفل بعيد النوروز / صورة: AA
21 مارس 2023

احتفلت دول العالم التركي الثلاثاء بعيد النوروز المبشّر بقدوم فصل الربيع وتجدد الطبيعة عبر فاعليات مختلفة.

ففي العاصمة الأوزبكية طشقند أقيمت احتفالات رسمية في حديقة "أوزبكستان الجديدة"، وجرى إعلان عطلة لمدة 4 أيام في البلاد بمناسبة العيد.

وشارك بالاحتفالات الرسمية رئيس البلاد شوكت ميرضيائيف وأعضاء الحكومة ورؤساء البعثات الأجنبية وعدد من المدعوين.

أما في كازاخستان التي أعلنت عطلة رسمية لمدة 3 أيام بهذه المناسبة، فقد أقيمت الاحتفالات في مختلف مدن البلاد.

واستقبل عديد من أفراد الشعب الكازاخي العيد في الخيام التي تعد البيوت التقليدية للبلاد.

وفي إطار الاحتفالات أقيم سوق نوروز، الذي يحاكي الأسواق التراثية في العاصمة أستانا.

وزار رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف السوق الذي تباع فيه مشغولات يدوية.

كما أعلنت تركمانستان عطلة رسمية اليوم وغداً بمناسبة العيد وأقيمت احتفالات بمناطق مختلفة بالبلاد.

أما أذربيجان فأعلنت عطلة رسمية بمناسبة عيد نوروز حتى 27 مارس/آذار الجاري حيث ستتواصل الاحتفالات طوال العطلة.​​​​​​​

ويتزامن عيد النوروز مع حلول بداية فصل الربيع من كل عام، ويعد أحد الأعياد المشتركة لعدد من دول وسط آسيا.

كما يشكل رمزاً للأخوة والثقافة المشتركة التي تجمع بين شعوب أوراسيا، ويحتفل به في 21 مارس/آذار من كل عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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