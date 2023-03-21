سياسة
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الدوري الإنجليزي يسمح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم خلال المباريات في رمضان
سمح الدوري الإنجليزي لكرة القدم للاعبين المسلمين بتناول الإفطار في أثناء المباريات خلال شهر رمضان. وأصدرت هيئات تحكيم مباريات كرة القدم في بريطانيا توجيهات للحكام بالسماح للاعبين بتناول السوائل أو المكملات الغذائية في المباريات الليلية في رمضان.
الدوري الإنجليزي يسمح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم خلال المباريات في رمضان
الدوري الإنجليزي يسمح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم في أثناء المباريات في رمضان / صورة: Goal.com
21 مارس 2023

سمح الدوري الإنجليزي لكرة القدم للّاعبين المسلمين بتناول الإفطار في أثناء المباريات خلال شهر رمضان الذي يبدأ الخميس.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية الثلاثاء أن هيئات تحكيم مباريات كرة القدم في بريطانيا أصدرت توجيهات لحكام المباريات للسماح بوقف المباريات بشكل طبيعي لتمكين اللاعبين المسلمين من تناول الإفطار خلال شهر رمضان.

وأوضحت الشبكة أن التوجيهات تشمل السماح للاعبين بتناول السوائل أو المكملات الغذائية عند وقت الإفطار في المباريات الليلية في رمضان.

وذكرت أن التوجيهات تشمل اللاعبين ومسؤولي المباريات المسلمين، مشيرة إلى أن على حكام المباريات تحديد اللاعبين المسلمين قبل انطلاق المباراة للاتفاق على وقت معين لاستراحة تناول الإفطار.

ولم يصدر تعليق فوري من اتحاد كرة القدم في بريطانيا بشأن هذه الأنباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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