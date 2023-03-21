قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المحادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ كانت "ناجحة وبناءة" وإنه يأمل أن يظل على اتصال مستمر مع شي في المستقبل.

وفي ختام يوم من المحادثات بين الزعيمين قال بوتين إن الصين وروسيا وقعتا اتفاقات حول التعاون الاستراتيجي وإن إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين ستزيد.

وأكد الرئيس الروسي أنه لا يرى أي "استعداد" من جانب السلطات الأوكرانية لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا على أساس خطة السلام التي اقترحتها الصين.

وقال بوتين: "نعتقد أن عديداً من النقاط الواردة في خطة السلام التي اقترحتها الصين (...) يمكن أن تكون أساس تسوية سلمية (للنزاع) عندما يكونون مستعدين لها في الغرب وفي كييف. لكننا لا نرى في الوقت الحالي أي استعداد مماثل من جانبهم".

بدوره أكد الرئيس الصيني أنه وقّع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاقاً يهدف إلى إدخال العلاقات بين بلديهما "حقبة جديدة" من التعاون.

وقال شي في حضور بوتين إثر محادثات في الكرملين: "وقعنا إعلاناً حول تعميق الشراكة الاستراتيجية وعلاقات ثنائية تدخل حقبة جديدة".

وفي اليوم الثاني من زيارة شي الرسمية لموسكو، قال بوتين أيضاً إن الزعيمين ناقشا مقترح خط أنابيب باور أوف سيبيريا2 الذي سينقل الغاز الروسي إلى الصين.

وسينقل خط الأنابيب المقترح 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من روسيا إلى الصين عبر منغوليا. وطرحت موسكو الفكرة منذ سنوات، لكنها اكتسبت زخماً مع لجوء روسيا إلى الصين لتحل محل أوروبا كعميل رئيسي للغاز.

وقال بوتين في تصريحات أذاعها التلفزيون موجهاً كلامه لشي: "أنا مقتنع بأن تعاوننا متعدد الأوجه سيواصل التطور لصالح شعوب بلدينا"، مضيفاً أن روسيا "مورد استراتيجي" للنفط والغاز والفحم للصين.

وقال شي إنه يتعين على الصين وروسيا العمل بشكل أوثق لدفع "التعاون العملي" قدماً إلى الأمام.

وقال شي لبوتين وفقاً لخدمة تلفزيون هونج كونج المدفوعة: "يمكن رؤية الثمار المبكرة لتعاوننا، فيما يتحقق مزيد من التعاون".

وتزود شركة غازبروم الروسية بالفعل الصين بالغاز عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا بموجب صفقة مدتها 30 عاماً بقيمة 400 مليار دولار جرى تدشينها نهاية عام 2019. ويمتد خط الأنابيب هذا نحو ثلاثة آلاف كيلومتر.

ولا تزال صادرات روسيا من الغاز إلى الصين تمثل جزءاً صغيراً من الرقم القياسي الذي بلغ 177 مليار متر مكعب الذي صدرته روسيا إلى أوروبا بين عامَي 2018 و2019. ومنذ اندلاع الصراع في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تقلصت الكميات المصدرة إلى أوروبا لتصل إلى نحو 62 مليار متر مكعب عام 2022.

وقال إن روسيا سترسل إلى الصين ما لا يقل عن 98 مليار متر مكعب من الغاز بحلول عام 2030.

على صعيد آخر حذّر أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء الصين من تزويد روسيا بأسلحة "فتاكة" لاستخدامها في أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أجراه ستولتنبرغ في العاصمة البلجيكية بروكسل، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وقال ستولتنبرغ: "لم نرَ أي دليل على أن الصين تقدم أسلحة فتاكة لروسيا، لكننا رأينا بعض الدلائل على وجود طلب من روسيا، وأن السلطات الصينية في بكين تنظر هذه المسألة"، دون ذكر مزيد تفاصيل .

وأضاف: "على الصين ألا تقدم مساعدات فتاكة إلى روسيا لدعم حربها غير الشرعية" في أوكرانيا.​​​​​​​

والاثنين وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ العاصمة الروسية موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تستمر حتى الأربعاء، وهي أول رحلة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيساً للصين في 10 مارس/آذار الجاري.

جدير بالذكر أن وكالة تاس الروسية للأنباء نقلت عن مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف قوله اليوم الثلاثاء إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يزور الصين هذا العام.

وخلال زيارته الرسمية لموسكو دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الاثنين نظيره الروسي لزيارة الصين.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.