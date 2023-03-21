أعلنت السعودية وقطر والإمارات والكويت وفلسطين وسوريا مساء الثلاثاء حلول أول أيام شهر رمضان المعظم لعام 1444هــ بعد غد الخميس.

ففي السعودية أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن "الخميس غرة شهر رمضان بعد تعذّر رؤية هلاله والأربعاء هو المتمم لشهر شعبان (30 يوماً)"، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

من جانبها أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية في بيان أن غداً الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان 1444هـ والخميس هو الأول من شهر رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن غداً المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان في البلاد بعد تعذر رؤية الهلال.

بدوره أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين في بيان بثه تلفزيون فلسطين الرسمي: "تعذر رؤية هلال شهر رمضان في الأراضي الفلسطينية مساء الثلاثاء".

وأشار إلى أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت كذلك تعذر رؤية هلال رمضان مساء اليوم الثلاثاء ليكون الخميس أول أيام الشهر الكريم، وفق ما أفادت صحيفة "القبس" المحلية.

كذلك أعلنت مصر والسودان والوقف السني بالعراق الخميس أول أيام شهر رمضان مع تعذر رؤية الهلال.

في السياق نقلت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) عن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، أن يوم الخميس أول أيام شهر رمضان بعد تعذر رؤية الهلال.

ومساء الثلاثاء تشهد معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شهر رمضان.