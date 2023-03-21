أعلنت بولندا الثلاثاء افتتاح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية دائمة في مدينة بوزنان غربي البلاد.

حضر مراسم الافتتاح وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك ومسؤولون أمريكيون آخرون، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال بلاشتشاك في كلمته بمراسم الافتتاح: "نقدر كثيراً وجود القوات الأمريكية بشكل دائم في بلادنا".

وأضاف: "من المهم جداً أن يظل العالم الغربي موحّداً".

وأوضح وزير الدفاع البولندي أن "تعاون بولندا مع الولايات المتحدة نموذجي ويهدف إلى تحقيق التشغيل البيني بين القوات المسلحة للبلدين".

ويتمركز أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي ضمن مجموعة دعم المنطقة في بولندا، التي جرت ترقيتها الآن لتشكيل أول قاعدة للجيش الأمريكي في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتشرف القوات الأمريكية في بولندا على الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الأجنبية لأوكرانيا، وفق الوكالة.