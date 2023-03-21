سياسة
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رئيس وزراء العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا منطلقاً للتجاوز ضد تركيا
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده "ملتزمة عدم السماح باستخدام أراضيها منطلقاً للتجاوز ضد تركيا".
رئيس وزراء العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا منطلقاً للتجاوز ضد تركيا
وجَّه رئيس الوزراء العراقي الشكر للرئيس أردوغان بعد "توجيهاته بشأن زيادة إطلاقات نهر دجلة لمدة شهر" / صورة: AA
21 مارس 2023

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثلاثاء إن بلاده "ملتزمة عدم السماح باستخدام أراضيها منطلقاً للتجاوز ضد تركيا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة عقده السوداني الذي يجري زيارة إلى تركيا على رأس وفد حكومي رفيع مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال السوداني: "عقدنا مباحثات بناءة مع الرئيس التركي وركزنا على تعزيز العلاقات، بخاصة الاقتصادية، وناقشنا مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا للسكك الحديد الذي سيربط الشرق بالغرب لنقل البضائع والطاقة".

وعن التسهيلات لرجال الأعمال الأتراك ذكر السوداني: "منحنا صلاحية للسفير العراقي بأنقرة لتسهيل منح التأشيرات لهم دون تأخير، وسأجتمع بالشركات التركية العاملة في العراق غداً (الأربعاء) لمناقشة المعوقات التي تعرقل عملها".

وتابع: "وجهنا الدعوة إلى دول الجوار في بغداد لمناقشة مشروع طريق التنمية"، لافتاً إلى أن "العراق يمتلك ثروة هائلة من الغاز، ومن الممكن أن يصدّره خلال سنوات".

ووجَّه رئيس الوزراء العراقي الشكر إلى الرئيس أردوغان بعد "توجيهاته بشأن زيادة إطلاقات نهر دجلة لمدة شهر"، مؤكداً أن توجيهات الرئيس التركي "محط تقدير من العراق".

ومشدداً على "عمق العلاقات مع تركيا، فالعراق تربطه مع تركيا حدود طويلة، وهو ملتزم عدم السماح باستخدام أراضيه منطلقاً للتجاوز على أراضيها"، جدد السوداني التضامن مع الشعب التركي إزاء الزلزال المدمر الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا.

وفي وقت سابق الثلاثاء استقبل الرئيس التركي، رئيس وزراء العراق، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعدما رافقت فرقة الخيالة الضيف حتى الباب الرئيس للمجمع.

وتركيا والعراق بلدان جاران ويرتبطان بعلاقات وثيقة على مختلف الأصعدة، بخاصة على الصعيد التجاري والاقتصادي، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 17 مليار دولار، ويطمح البلدان لرفعه إلى 20 ملياراً خلال الفترة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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