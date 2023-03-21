زادت النفقات الدفاعية لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" عام 2022 مقارنة بالعام السابق له لتبلغ 1.17 تريليون دولار.

وحسب التقرير السنوي لعام 2022 الصادر عن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الثلاثاء ارتفعت النفقات الدفاعية، التي بلغت 1.15 تريليون دولار عام 2021، إلى 1.17 تريليون دولار عام 2022 وفق الأرقام التقديرية الحالية.

وخصصت 7 دول أعضاء، وهي اليونان والولايات المتحدة وليتوانيا وبولندا وبريطانيا وإستونيا وليتوانيا، 2% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات الدفاعية.

وأنفقت اليونان 3.54% والولايات المتحدة 3.46% وليتوانيا 2.47% من ناتجها المحلي للنفقات الدفاعية، فيما بلغت نفقات تركيا 1.37%.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى وفقاً للأسعار الحالية من حيث قيمة النفقات الدفاعية خلال 2022 بواقع 821 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ67.7 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ60.9 مليار دولار.

وشكلت نفقات الولايات المتحدة وحدها 70% من إجمالي الإنفاق الدفاعي للحلف.