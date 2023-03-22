سياسة
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ضربة جوية إسرائيلية تستهدف مطار حلب الدولي في سوريا
أدت ضربة جوية إلى أضرار مادية في مطار حلب، حسب وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري.
ضربة جوية إسرائيلية تستهدف مطار حلب الدولي في سوريا
صورة أرشيفية لقصف سابق استهدف مطار حلب / صورة: تلفزيون سوريا
22 مارس 2023

قالت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي "ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف "مرتبطة بإيران" في سوريا، على حد مزاعمها.

وأضافت الوزارة في بيان على فيسبوك "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم".

وهذا ثالث هجوم على مطار حلب خلال ستة أشهر.

من جانبها، قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن طائرات إسرائيلية قصفت مطار حلب.

وأضافت، نقلاً عن مصدر أمني فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت الصواريخ من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.

وذكرت الوكالة أن "فرق الطوارئ" توجّهت إلى المطار، مشيرة إلى أنه "لم يجرِ التبليغ عن أي إصابات أو أضرار جسيمة حتى الآن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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