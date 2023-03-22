قالت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي "ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف "مرتبطة بإيران" في سوريا، على حد مزاعمها.

وأضافت الوزارة في بيان على فيسبوك "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم".

وهذا ثالث هجوم على مطار حلب خلال ستة أشهر.

من جانبها، قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن طائرات إسرائيلية قصفت مطار حلب.

وأضافت، نقلاً عن مصدر أمني فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت الصواريخ من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.

وذكرت الوكالة أن "فرق الطوارئ" توجّهت إلى المطار، مشيرة إلى أنه "لم يجرِ التبليغ عن أي إصابات أو أضرار جسيمة حتى الآن".