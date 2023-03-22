وافق مجلس النواب الأردني، الأربعاء، على مقترح بطرد سفير تل أبيب لدى عمان إيتان سوركيس، على خلفية تصريحات وزير إسرائيلي أنكر فيها "وجود الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك خلال جلسة تصويت عقدها المجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، قبل أن تتحول إلى مداخلات انتقدت تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وبثها التلفزيون الرسمي.

والأحد، زعم سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، خلال لقاء مع مؤيدين لإسرائيل في باريس، أنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".

وخلال كلمته عرض سموتريتش خريطة مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتلا رئيس مجلس نواب المملكة أحمد الصفدي، بياناً جاء فيه : "إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال لخريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف البيان: "هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً لمعاهدة السلام وللأعراف الدولية".

ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام جرى توقيعها بين البلدين عام 1994.

وبعد مطالبات للعديد من أعضاء المجلس (عددهم 130 عضواً)، أعلن الصفدي أن هناك مقترحاً بطرد السفير، مطالباً بالتصويت عليه برفع الأيادي، ليحصل المقترح على الأغلبية (لم يحددها).

ويحتاج المقترح، الذي طالب به العديد من أعضاء المجلس، رفعه إلى الحكومة لتقرر فيه بالقبول أو الرفض.

وتعقيباً على تصريحات سموتريتش، اكتفت الخارجية الإسرائيلية بالقول في بيان مقتضب نشرته على تويتر: "إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن منذ 1994".

لكن الوزارة الإسرائيلية لم تستنكر أو تنتقد بشكل واضح تصريحات سموتريتش بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني.