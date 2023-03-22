سياسة
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وسط تقدم ملحوظ.. انعقاد اجتماع "الأجندة الإيجابية" الرابع بين أنقرة وأثينا
انعقد الأربعاء اجتماع بين ممثلين عن الجانب التركي واليوناني، لإجراء محادثات الجولة الرابعة من خطة العمل المشتركة في إطار "الأجندة الإيجابية" بين البلدين. واتفق الجانبان على تطوير التعاون المشترك بعدة مجالات.
وسط تقدم ملحوظ.. انعقاد اجتماع "الأجندة الإيجابية" الرابع بين أنقرة وأثينا
"الأجندة الإيجابية".. انعقاد الاجتماع الرابع بين أنقرة وأثينا / صورة: AA
22 مارس 2023

نشرت الخارجية التركية الأربعاء البيان المشترك الصادر عن "اجتماع الأجندة الإيجابية الرابع" لخطة العمل المشتركة بين تركيا واليونان.

وحسب البيان عقد بوراك أق تشابار نائب وزير الخارجية التركي اجتماعاً مع نظيره اليوناني كونستاتينوس فراغكوغيانيس، في العاصمة أنقرة، من أجل إجراء محادثات الجولة الرابعة من خطة العمل المشتركة في إطار "الأجندة الإيجابية" بين البلدين.

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال الاجتماع إجراء تحديث مفصل حول التقدم المحرَز في 25 موضوعاً مدرجاً على قائمة "الأجندة الإيجابية" مثل تطوير التعاون في مجالات ريادة الأعمال والسياحة والطاقة والنقل والاتصالات والبحرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والضمان الاجتماعي والصحة والبيئة.

ولفت البيان إلى إتمام عديد من البنود بنجاح، وإحراز تقدم مُرضٍ في بعض البنود الأخرى المدرجة على القائمة.

وجاء في البيان: "قدمت المحادثات إطاراً لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات ذات الصلة التي يمكن توقيعها خلال الاجتماع المقبل رفيع المستوى".

وتابع: "في ضوء التقدم الملحوظ الذي جرى إحرازه بهذه العملية النشطة والمستمرة، اتفق الجانبان على استكشاف قضايا تعاون إضافية في سياق ’الأجندة الإيجابية‘".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره اليونان نيكوس دندياس اتفقا في أبريل/نيسان 2021 على وضع "أجندة إيجابية" في مجالَي الاقتصاد والتجارة بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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