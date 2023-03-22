نال مطار إسطنبول للمرة الثالثة على التوالي جائزة "مطار العام" التي تقدمها مجلة "جوائز النقل الجوي" البارزة في قطاع الطيران بالعالم.

وحسب بيان نشرته الشركة المشغلة لمطار إسطنبول (İGA) الأربعاء فإن أكثر من 4000 قارئ ومسؤول من صناعة الطيران شاركوا في تصويت أجرته المجلة لاختيار مطار عام 2023.

وحصل المطار على الجائزة في إطار تقييم يتضمن 14 فئة مختلفة في صناعة الطيران ويُعرف بأنه جائزة الطيران الدولية الوحيدة في العالم.

ويجري التصويت على أخبار النقل الجوي سنوياً من خبراء المطارات الذين تعتبر آرائهم حول السفر المعيار الأول ويقدمون نظرة ثاقبة بشأن قضايا مثل السفر والإقامة.