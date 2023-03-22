قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه زار قوات بلاده قرب مدينة باخموت الواقعة على الخطوط الأمامية للقتال، اليوم الأربعاء وسلم ميداليات للمقاتلين.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام أسفل لقطات مصورة له وهو يسلم الميداليات للجنود: "تشرفت بوجودي هنا اليوم لتقديم جوائز لأبطالنا. لمصافحتهم وشكرهم على حماية سيادة بلادنا".

على صعيد آخر حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من عواقب إمداد بريطانيا بقذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف، قائلاً إن ذلك سيؤدي إلى تصعيد كبير.

وأضاف: "سيكون إمداد بريطانيا بذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا خطوة نحو مزيد من تصعيد الصراع"، حسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم" المحلية.

ونوّه لافروف بأن روسيا سترد في حال جرى ذلك، قائلاً: "سنأخذ هذا بالاعتبار في أعمالنا. لدينا التزام للمعايير الدولية للحرب، ولدينا عقيدة عسكرية خاصة بنا".

وتابع: "وكما قال الرئيس (فلاديمير بوتين) ووزير الدفاع (سيرغي شويغو)، علينا أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن زملاءنا البريطانيين يصعدون الصراع وينقلونه إلى خطوة جديدة خطيرة للغاية".

وحذّر وزير الخارجية الروسي من أن قذائف اليورانيوم المنضب ستقلل من القدرات الزراعية لأوكرانيا.

وأوضح: "استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب سيقلل بشكل كبير قدرة أوكرانيا على إنتاج أغذية ذات جودة وغير ملوثة وقد تفقدها القدرة على الإنتاج الزراعي كليّاً".

وأعلنت بريطانيا الاثنين أنها ستزود أوكرانيا بهذا النوع من الذخيرة التي تستخدم في الأسلحة لقدرتها على اختراق الدبابات والمدرعات بسهولة أكبر بسبب كثافتها وخصائص أخرى.

ونفى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الأربعاء وجود تصعيد نووي في الحرب الأوكرانية، عقب تنديد بوتين بخطة لندن تزويد كييف بذخيرة تحتوي يورانيوم منضب، حسب شبكة يورو نيوز الأوروبية.