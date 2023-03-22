تنفّذ السلطات الألمانية عمليات ملاحقة في عموم البلاد ضد عناصر خلية "الرايخ" اليمينية المتطرفة، أصيب فيها ضابط من الشرطة الأربعاء بعيار ناري أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

وأوضحت صحيفة "ذا لوكال ألمانيا" الأوروبية أن الشرطة كانت تفتش منزلاً في ولاية بادن فورتمبيرغ غربي البلاد، صباح الأربعاء، في إطار تحقيقاتها في الحركة اليمينية المتطرفة عندما وقع الهجوم.

في هذا الصدد نشر وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها إن "مدعين فيدراليين أمروا بتفتيش 20 عقاراً على صلة بحركة مواطني الرايخ".

جدير بالذكر أن أنصار الحركة ينكرون شرعية الدستور الألماني الحالي وحكومة بلادهم، كما يزعمون أن الإمبراطورية الألمانية "الرايخ" لعام 1871 لا تزال قائمة.

تعليقاً على حادث إصابة الشرطي بطلق ناري قال بوشمان إن الحادث "يظهر مدى خطورة عمليات الانتشار (...) على السلطات نزع سلاح مواطني الرايخ".

في سياق متصل أكّد المدعون الفيدراليون إطلاق رصاصة خلال عملية بحث في بلدة رويتلينغن، جنوب غربي ألمانيا، واعتقال شخص واحد، وفق وكالة الأنباء الألمانية "DBA".

وأفادت عدة مصادر إعلامية ألمانية بأنه جرت عمليات تفتيش في 19 مبنى في 7 ولايات اتحادية وفي سويسرا أيضا كجزء من مداهمات صباح الأربعاء.

وفقاً لصحيفة دير شبيغل جرى تفتيش 22 عقاراً في جميع أنحاء ألمانيا، بما في ذلك برلين وسينغين، حسب متحدث باسم وزارة الداخلية في هانوفر.

في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي كشفت السلطات الألمانية مؤامرة انقلاب مزعومة، اعتُقِل خلالها أكثر من 20 شخصاً على صلة بحركة الرايخ المتطرفة.