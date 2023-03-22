سياسة
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تفكيك شبكة إجرامية خططت لاغتيال شخصيات سياسية بالبرازيل.. ما قصتها؟
نفّذ الأمن البرازيلي الأربعاء عملية ضد شبكة إجرامية تهدف إلى اغتيال شخصيات سياسية منها وزير العدل السابق سيرجيو مورو. في 2019 عندما كان وزيراً، أمر مورو بنقل الزعيم التاريخي للشبكة ماركوس ويليان خيرباس و21 عضواً آخر بالمجموعة لسجون بحراسة مشددة.
تفكيك شبكة إجرامية خططت لاغتيال شخصيات سياسية بالبرازيل.. ما قصتها؟
البرازيل.. الشرطة الفيدرالية تفكك شبكة إجرامية خططت لاغتيال وزير سابق / صورة: إعلام برازيلي
22 مارس 2023

نفّذت قوات الأمن في البرازيل الأربعاء عملية لتفكيك شبكة إجرامية كانت تهدف إلى اغتيال شخصيات سياسية من بينها وزير العدل السابق سيرجيو مورو، حسب الشرطة الفدرالية.

وأوضحت الشرطة "الهدف من هذه العملية هو تفكيك منظمة كانت تهدف إلى مهاجمة موظفين رسميين ومسؤولين منتخبين"، مشيرة إلى أن الشبكة كانت تخطط لعمليات "قتل وابتزاز بعد الاختطاف".

وأضافت: "كان من الممكن أن تحدث الهجمات بشكل متزامن" في خمس ولايات برازيلية.

وأكّدت مصادر شرطية لوكالة الصحافة الفرنسية أن السيناتور سيرجيو مورو وزير العدل السابق خلال عهد الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو كان أحد أهداف هذه العصابة المرتبطة بـPrimeiro Comando da Capital، أحد الفصائل الإجرامية الرئيسية المهيمنة على تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وعام 2019 عندما كان وزيراً أمر مورو بنقل الزعيم التاريخي لهذا الفصيل ماركوس ويليان خيرباس و21 عضواً آخر في المجموعة إلى سجون تخضع لحراسة مشددة.

وأكّد وزير العدل فلافيو دينو الذي عينه الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في يناير/كانون الثاني أن الشرطة "كشفت خطة لقتل عدد من كبار المسؤولين، من بينهم سيناتور ومدعٍ عام" دون ذكر أسماء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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