أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستضع غداً الخميس حجر الأساس للمنازل المزمع بناؤها لمتضرري الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك في مقابلة متلفزة الأربعاء تطرق خلالها إلى مواضيع داخلية وخارجية.

وأكّد أردوغان أنه لم يبقَ أي من المواطنين الأتراك عاجزاً لا في منطقة الزلزال ولا خارجها، مشدّداً على أن الزلزال سيبقى على رأس أجندة الحكومة واهتمامها الوحيد هو تضميد الجراح.

وأعلن الرئيس التركي مناقصة لبناء 46 ألفاً و327 منزلاً بالمدن والقرى في إطار جهود بناء منازل دائمة بمنطقة الزلزال.

وقال: "سنضع غداً حجر الأساس، ونرجو من الله التوفيق لإنهاء المنازل الدائمة في غضون عام كما وعدنا".

وفيما يخص اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود أشار أردوغان إلى أنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في غضون يومين أو ثلاثة.