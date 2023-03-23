أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عن أمله بأن تساعد "قوة الصلاة" في شهر رمضان على تطهير أوكرانيا من "الشر الملحد الروسي".

جاء ذلك في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر.

وقال زيلينسكي: "نرجو أن تساعدنا قوة الصلاة في شهر رمضان المبارك هذا على تطهير أوكرانيا من الشر الملحد الروسي، ومن أولئك الذين لا يؤمنون حقّاً بأي شيء، ولهذا السبب هم قادرون على مثل هذا الإرهاب".

وتابع: "ليبدأ شهر رمضان بسلام، والأرض الأوكرانية بأكملها خالية من روسيا".

وأعلن عدد من الدول الإسلامية الخميس 23 مارس/آذار أول أيام شهر رمضان لعام 2023.