سياسة
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زيلينسكي: نأمل أن تساعدنا قوة الصلاة في رمضان على تطهير أوكرانيا من روسيا
عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في أن تساعد "قوة الصلاة" في شهر رمضان بلاده على دحر التهديد الروسي.
زيلينسكي: نأمل أن تساعدنا قوة الصلاة في رمضان على تطهير أوكرانيا من روسيا
زيلينسكي: نأمل أن تساعدنا قوة الصلاة في رمضان على تطهير أوكرانيا من روسيا / صورة: AFP
23 مارس 2023

أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي عن أمله بأن تساعد "قوة الصلاة" في شهر رمضان على تطهير أوكرانيا من "الشر الملحد الروسي".

جاء ذلك في تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر.

وقال زيلينسكي: "نرجو أن تساعدنا قوة الصلاة في شهر رمضان المبارك هذا على تطهير أوكرانيا من الشر الملحد الروسي، ومن أولئك الذين لا يؤمنون حقّاً بأي شيء، ولهذا السبب هم قادرون على مثل هذا الإرهاب".

وتابع: "ليبدأ شهر رمضان بسلام، والأرض الأوكرانية بأكملها خالية من روسيا".

وأعلن عدد من الدول الإسلامية الخميس 23 مارس/آذار أول أيام شهر رمضان لعام 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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