استقبل أتراك ليل الأربعاء-الخميس في مراكز الإيواء المؤقتة التي انتقلوا إليها إثر كارثة الزلزال، أول سحور في شهر رمضان هذا العام.

ورصدت الأناضول استيقاظ قاطني المركز القطري التركي للمنازل مسبقة التجهيز في مدينة أنطاكيا بولاية هاطاي، لتناول وجبة السحور.

ويقطن في هذا المركز ما يقرب من 1500 شخص، حيث خيمت مشاعر الفرح على الصائمين بحلول رمضان، والحزن على فراق أحبّتهم الذين قضوا تحت أنقاض الزلزال.

وفي حديث للأناضول قالت الناجية من الزلزال فاطمة عباس أوغولاري (66 عاماً) إن السلطات وفّرَت لها سبل الانتقال والإقامة في مركز المنازل مسبقة التجهيز إثر نجاتها من الزلزال.

وأوضحت أنها تتناول وجبة السحور، مستبشرةً بحلول شهر رمضان المبارك، آملةً أن يحمل هذا الشهر معه "رحيل الأحزان".

بدوره أعرب أحمد فرقان غوتشلو (22 عاماً) عن شكره للقائمين على خدمة المركز السكني المؤقت، مبيناً أن المشرفين على المركز يوظفون كل الجهود لخدمة متضرري الزلزال.

من ناحيته قال محمد صارب إن السحور يحمل مشاعر روحانية جميلة، على الرغم من غصة فراق الأحباب إثر الزلزال.

كما تناول نزلاء بقية مراكز الإيواء على متن سفن عائمة وفي الخيام وجبات السحور، وسط المشاهد نفسها من الفرح الممزوج بالحزن.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.