أقام موسيقيون مشاهير وهواة من 12 بلداً حفلات موسيقية في بلدانهم للتعبير عن تضامنهم مع ضحايا ومتضرري الزلزال الذي ضرب تركيا أوائل فبراير/شباط الماضي.

وجاءت هذه الحفلات تحت رعاية قسم علم الموسيقى بجامعة إغدير التركية، وشارك فيها موسيقيون مشاهير وهواة من تشيكيا وألمانيا والنرويج وسلطنة عمان وأذربيجان وتركمانستان وقرغيزيا والصين وأوكرانيا وأوزبكستان وجمهورية تتارستان بالاتحاد الروسي، وتركيا.

ونشرت جامعة إغدير على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، مقطعاً مصوراً لسلسلة الحفلات من البلدان الاثني عشر، وحمل اسم "حفلة تضامن".

وبلغت مدة الحفلات 100 دقيقة، أعرب الفنانون فيها عن تعازيهم في ضحايا الزلزال، وتضامنهم مع المتضررين.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.