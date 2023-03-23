سياسة
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فنانون من 12 بلداً يقيمون حفلات موسيقية  تضامناً مع متضرري زلزال تركيا
نظم فنانون من 12 بلداً حفلات موسيقية في بلدانهم تعبيراً عن تعازيهم وتضامنهم مع متضرري زلزال تركيا المدمر.
فنانون من 12 بلداً يقيمون حفلات موسيقية  تضامناً مع متضرري زلزال تركيا
"حفلة تضامن".. تنظيم حفلات موسيقية في 12 بلداً تضامناً مع متضرري زلزال تركيا / صورة: AA
23 مارس 2023

أقام موسيقيون مشاهير وهواة من 12 بلداً حفلات موسيقية في بلدانهم للتعبير عن تضامنهم مع ضحايا ومتضرري الزلزال الذي ضرب تركيا أوائل فبراير/شباط الماضي.

وجاءت هذه الحفلات تحت رعاية قسم علم الموسيقى بجامعة إغدير التركية، وشارك فيها موسيقيون مشاهير وهواة من تشيكيا وألمانيا والنرويج وسلطنة عمان وأذربيجان وتركمانستان وقرغيزيا والصين وأوكرانيا وأوزبكستان وجمهورية تتارستان بالاتحاد الروسي، وتركيا.

ونشرت جامعة إغدير على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، مقطعاً مصوراً لسلسلة الحفلات من البلدان الاثني عشر، وحمل اسم "حفلة تضامن".

وبلغت مدة الحفلات 100 دقيقة، أعرب الفنانون فيها عن تعازيهم في ضحايا الزلزال، وتضامنهم مع المتضررين.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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