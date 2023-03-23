سياسة
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المشي وتناول وجبة خفيفة.. تَعرَّف أهمّ نصائح المتخصصين لشهر رمضان
أكّد أكاديمي مختصّ أهمية تناول وجبة خفيفة بين وجبتَي الإفطار والسحور في رمضان، والمشي بعد الإفطار  لمدة 20 دقيقة على الأقلّ.
المشي وتناول وجبة خفيفة.. تَعرَّف أهمّ نصائح المتخصصين لشهر رمضان
المشي وتناول وجبة خفيفة.. تَعرَّف أهمّ نصائح الإخصائيين لشهر رمضان / صورة: Getty Images
23 مارس 2023

أوصى الأكاديمي التركي غالب أكوكلو بتناول وجبة خفيفة بين وجبتَي الإفطار والسحور، والمشي بعد الإفطار في شهر رمضان المبارك.

وفي حديث مع الأناضول قال أكوكلو، وهو رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب في جامعة تراقيا بولاية أدرنة غربيّ تركيا، إنه يجب أن لا يكتفي الشخص بوجبة فطور في أيام رمضان.

ودعا إلى تناول طبق من الحساء والتوقف لفترة قصيرة عن الأكل، ثم الانتقال لتناول الطبق الرئيسي.

كما نصح بتناول كميات كبيرة من السوائل بين وجبتَي الفطور والسحور.

وأردف بأنه يجب تناول وجبة خفيفة بين وجبتَي الإفطار والسحور، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن المأكولات المقلية بالزيت، وتناول مأكولات مطبوخة في الفرن أو مسلوقة في الماء.

كما حذّر من مخاطر عدم الحركة بعد تناول وجبة طعام غنية، داعياً إلى ممارسة المشي لنحو 20 دقيقة وأداء تمارين رياضية بعد الإفطار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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