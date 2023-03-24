أعلن المدير التنفيذي لشركة BMC التركية المتخصصة في تصنيع المركبات العسكرية والمدنية مراد يالتشين طاش، جاهزية الدبابة "ألطاي" الجديدة لتسليمها إلى القوات المسلحة من أجل الاختبار.

وأكد يالتشين طاش في مؤتمر صحفي، الخميس، اكتمال إنتاج الدبابة "ألطاي"، معرباً عن رغبة شركته تسليمها إلى الجيش التركي من أجل الاختبار في 23 أبريل/نيسان المقبل.

وأوضح أن مجموعة نقل الحركة التي جرى توفيرها من كوريا الجنوبية اجتازت الاختبارات، مشيراً إلى زوال جميع العوائق أمام دخول الدبابة مرحلة الإنتاج المتسلسل.

ولفت إلى اكتمال أعمال التصميم المتعلقة بمجموعة نقل الحركة المحلية، مضيفاً: "جرى إنتاج نموذج أوّلي، يجري اختباره، من المتوقع أن تستمر الاختبارات من سنة ونصف إلى سنتين".

وتابع: "نحن في وضع يسمح لنا بتسليم دبابة ألطاي الجديدة المزودة بمجموعة نقل الحركة المحلية إلى القوات المسلحة التركية بحلول عام 2026 تقريباً".