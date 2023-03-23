اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، عشرات المتظاهرين في الاحتجاجات ضد قوانين تدفع بها الحكومة للحد من صلاحيات المحكمة العليا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان أرسلت نسخة منه إلى الأناضول، إنها اعتقلت 26 متظاهراً بمدينة تل أبيب بشبهة خرق النظام.

وأضافت في بيان آخر، أنها "اعتقلت عشرة متظاهرين في المنطقة الوسطى بتهمة السلوك غير المنضبط".

فيما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الشرطة اعتقلت 60 متظاهراً منذ ساعات الصباح.

ووفق مراسل الأناضول، تجري الاحتجاجات في عشرات المواقع من جنوب إلى شمال ووسط إسرائيل.

وينظم المعارضون لقرارات الحكومة احتجاجات يومي الخميس والسبت منذ أكثر من 11 أسبوعاً، ويشمل ذلك تنظيم مسيرات وإغلاق شوارع.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في تل أبيب (وسط) ومدينة حيفا (شمال).

في السياق، لوح متظاهر إسرائيلي بعَلَم على مقربة من وجه وزير الزراعة من حزب "الليكود" آفي ديختر لدى خروجه من أحد المباني، وسط إسرائيل.

وكان المتظاهرون يلوحون بعَلَم إسرائيل أثناء خروج ديختر من المبنى.

ولم يصب ديختر في الواقعة، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في تغريدة على تويتر: "أدين بشدة الهجوم على الوزير ديختر من قبل ناشط يساري، وأطالب قادة المعارضة بوقف الفوضى والعنف والتحريض على المسؤولين المنتخبين على الفور".

وأردف: "أطالب بأن تتخذ الشرطة ومكتب المدعي العام إجراءات فورية وحازمة ضد أي شخص يمد يده على المسؤولين المنتخبين قبل فوات الأوان".

وأعلن متظاهرون عزمهم إغلاق طريق مطار "بن غوريون" الدولي قرب تل أبيب، لعرقلة سفر رئيس الوزراء نتنياهو إلى بريطانيا، حسب مراسل الأناضول.

وتشهد إسرائيل منذ ما يزيد على 11 أسبوعاً احتجاجات واسعة ضد قرار الحكومة تمرير سلسلة من القوانين من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وتقول الحكومة إن القوانين تهدف إلى "الإصلاح القضائي" ولكن المعارضة تقول إنها "انقلاب" على القضاء وتحول إسرائيل إلى ديكتاتورية.​​​​​​​