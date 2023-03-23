سياسة
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للضغط على المفاوضات.. إضراب شامل لقطاع النقل في ألمانيا الاثنين
موظفو قطاع النقل في ألمانيا يُضربون، الاثنين، للضغط على المفاوضات الجارية حول الأجور في إطار من التضخم القوي. ويشارك في الإضراب موظفو المطارات والسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي.
للضغط على المفاوضات.. إضراب شامل لقطاع النقل في ألمانيا الاثنين
موظفو قطاع النقل في ألمانيا يضربون الاثنين للضغط على المفاوضات الجارية حول الأجور مع الحكومة / صورة: AP
23 مارس 2023

دُعي موظفو كل قطاع النقل في ألمانيا الى إضراب الاثنين للضغط على المفاوضات الجارية حول الأجور في إطار من التضخم القوي كما أعلنت النقابات الخميس.

وقالت نقابتا "Ver.di" و"EVG" (فيردي واي في جي) في مؤتمر صحافي في برلين إن موظفي المطارات والسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي مدعوون إلى "يوم توقف كامل عن العمل".

وهذه الحركة الموحدة بين النقابتين نادرة جداً في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث تجري المفاوضات حول الأجور فرعاً تلو آخر.

وتمثل "EVG" نحو 230 ألف موظف في شركات السكك الحديد فيما تدافع "Ver.di" عن موظفي الخدمات العامة.

وقال رئيس فيردي فرانك ويرنكي: "نتوقع مشاركة كبيرة في الإضرابات".

هذه الدعوة تدلّ على المناخ الاجتماعي الذي يزداد توتراً في البلاد التي تشهد تضخماً قوياً بلغ 8,7% في فبراير/شباط. ونفّذت إضرابات عديدة منذ عدة أشهر طالت قطاعات مهنية مختلفة ومدارس ومستشفيات.

وتطالب النقابتان بزيادات كبيرة في الأجور، على التوالي 10,5% لفيردي و12% لاي في جي للتعويض عن آثار التضخم.

وهي مطالب رُفضت خلال جلسات التفاوض في الأسابيع الأخيرة من قبل ممثلي أصحاب العمل وهم بشكل أساسي الدولة والبلديات.

وتقترح الدولة والبلديات زيادة بنسبة 5% مع دفعتين وحيدتين بقيمة ألف و1500 يورو على التوالي في مايو/أيار 2023 ويناير/كانون الثاني 2024.

وتشتكي النقابات أيضاً من ظروف العمل المتدهورة في إطار من نقص اليد العاملة في البلاد.

وتستأنف مفاوضات الأجور الأسبوع المقبل لكل فروع الخدمات.

واضطرت مطارات برلين وبريمن وهامبورغ وهانوفر في 11 مارس/آذار إلى إلغاء 351 رحلة بسبب توقف موظفي الأمن عن العمل لمدة 24 ساعة.

ويطال الإضراب، منذ الاربعاء، مرفأ هامبورغ الأكبر في ألمانيا، الذي حد من دخول السفن التي يزيد طولها عن 90 متراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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