أعلنت سلوفاكيا، الخميس، أنها أرسلت أول أربع مقاتلات ميغ-29 وعدت أوكرانيا بها، على أن ترسل تسع مقاتلات إضافية في الأسابيع المقبلة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع السلوفاكية مارتينا كاكاشيكوفا "جرى تسليم أول أربع مقاتلات ميغ-29 بأمان إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت "في الأسابيع المقبلة، ستُسلّم الطائرات المتبقية".

وقد أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية الجمعة أن براتيسلافا ستسلّم أوكرانيا 13 طائرة مقاتلة طراز ميغ-29 سوفياتية الصنع، لتصبح سلوفاكيا ثاني دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ قراراً مماثلاً بعد بولندا.

وأشار إلى أن براتيسلافا سترسل أيضاً إلى كييف نظام الدفاع الجوي "كوب".

واختارت براتيسلافا التوقف عن استخدام طائرات ميغ العام الماضي لأنها كانت تعتمد على فنيين وشركات روسية.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونين الخميس أن هلسنكي سترسل ثلاث دبابات من طراز ليوبارد معدّلة الى اوكرانيا، بعدما أرسلت ثلاثاً في وقت سابق.

وأكّد الخميس أن كييف "طلبت إجراء محادثات بشأن مقاتلات إف/إي-18 هورنت لمعرفة ما إذا كان يمكن توفيرها لأوكرانيا".

وسبق أن أرسلت عدة دول أخرى، بما فيها النروج وبولندا وألمانيا والسويد وإسبانيا وكندا، دبابات ليوبارد ألمانية الصنع إلى أوكرانيا أو وعدت بإرسال بعض منها.

وقال كاكونين في وقت سابق الخميس، إنه لا يرغب في التبرع بطائرات هورنت المقاتلة لأوكرانيا رغم طلب كييف تزويدها بمثل هذه الطائرات لمساعدتها على القتال ضد روسيا.

وأوضح كاكونين في مؤتمر صحفي بهلسنكي "وجهة نظري كوزير لدفاع فنلندا هي أننا بحاجة إلى هذه المقاتلات لتأمين بلادنا".

وتعمل فنلندا على استبدال أسطولها المتقادم من طائرات هورنت بمقاتلات إف-35 التي طلبتها في 2021، لكن تسليم أولى الطائرات الجديدة لن يجري قبل سنتين أو ثلاث.

وذكر كاكونين في المؤتمر الصحفي أن فنلندا ستقدم معدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا تشمل ثلاث دبابات أخرى من طراز ليوبارد 2 لتضاف إلى تبرع مماثل جرى تقديمه في وقت سابق.

وأثيرت إمكانية أن تتبرع فنلندا بطائرات مقاتلة لأوكرانيا لمساعدتها على صد الهجمات الروسية خلال زيارة رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين مؤخراً إلى كييف، إذ التقت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.