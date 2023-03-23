سياسة
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"سننجزها خلال عام".. أردوغان يشارك في وضع حجر الأساس لمنازل متضرري الزلزال
الرئيس أردوغان يشارك في مراسم وضع حجر الأساس لـ17 ألفاً و902 منزل للمتضررين من الزلازل في ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد. وقال: "سننجز المنازل الدائمة في منطقة الزلزال خلال عام واحد ونسلمها إلى مواطنينا الذين يستحقونها".
"سننجزها خلال عام".. أردوغان يشارك في وضع حجر الأساس لمنازل متضرري الزلزال
أردوغان: شمرنا عن سواعدنا لبناء 77 ألفاً و57 منزلاً بالمدينة و30 ألفاً و310 منازل قروية في قهرمان مرعش / صورة: AA
23 مارس 2023

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، في مراسم وضع حجر الأساس لـ17 ألفاً و902 منزل للمتضررين من الزلزال في ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وجرت المراسم أمام بلدية قهرمان مرعش، حيث شارك مرئياً في وضع حجر الأساس في عدة نقاط تابعة للولاية.

وقال أردوغان في كلمة: "ربما دمر الزلزال منازلنا وألحق بنا الأذى، لكن هذه الكارثة لن تسلب إرادتنا في النجاح، وعزمنا على تحقيق ’قرن تركيا’".

وأردف: "شمرنا عن سواعدنا لبناء 77 ألفاً و57 منزلاً بالمدينة و30 ألفاً و310 منازل قروية في قهرمان مرعش".

وأضاف: "سننجز المنازل الدائمة في منطقة الزلزال خلال عام واحد ونسلمها لمواطنينا الذين يستحقونها".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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