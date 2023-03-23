شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، في مراسم وضع حجر الأساس لـ17 ألفاً و902 منزل للمتضررين من الزلزال في ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وجرت المراسم أمام بلدية قهرمان مرعش، حيث شارك مرئياً في وضع حجر الأساس في عدة نقاط تابعة للولاية.

وقال أردوغان في كلمة: "ربما دمر الزلزال منازلنا وألحق بنا الأذى، لكن هذه الكارثة لن تسلب إرادتنا في النجاح، وعزمنا على تحقيق ’قرن تركيا’".

وأردف: "شمرنا عن سواعدنا لبناء 77 ألفاً و57 منزلاً بالمدينة و30 ألفاً و310 منازل قروية في قهرمان مرعش".

وأضاف: "سننجز المنازل الدائمة في منطقة الزلزال خلال عام واحد ونسلمها لمواطنينا الذين يستحقونها".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.