صدّقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قانون عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب عاكف تشاغطاي قليج، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وحضر الاجتماع مسؤولون من وزارات العدل والخارجية والدفاع والداخلية، إلى جانب جهاز الاستخبارات.

وخلال الاجتماع زوّد براق أقجة بار نائب وزير الخارجية، البرلمانيين بمعلومات عن مشروع قانون عضوية فنلندا في الناتو.

والجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة بلاده على عضوية فنلندا في حلف الناتو.

وقال أردوغان: "قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استناداً إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية".

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو، بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة، بدلاً من الاكتفاء بـ"الكلام المعسول"، حسب تصريح لوزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.