سياسة
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على خطى الحكومة.. برلمان بريطانيا يحظر تيك توك على كل الأجهزة المرتبطة به
مجلسا العموم واللوردات البريطانيان يعلنان حظر استخدام تطبيق تيك توك على كل الأجهزة المرتبطة بالبرلمان والشبكة البرلمانية الأوسع نطاقاً. وسيبقى بإمكان المشرعين استخدام تيك توك على هواتفهم الخاصة، لكن ليس عند الاتصال بشبكة الإنترنت الخاصة بالبرلمان.
على خطى الحكومة.. برلمان بريطانيا يحظر تيك توك على كل الأجهزة المرتبطة به
سيبقى بإمكان المشرعين استخدام تيك توك على هواتفهم الخاصة، لكن ليس عند الاتصال بشبكة الإنترنت الخاصة بالبرلمان / صورة: AP
23 مارس 2023

حذا البرلمان البريطاني الخميس حذو الحكومة في حظر تيك توك، ما يحرم المشرّعين من الوصول إلى تطبيق الفيديو الصيني عبر شبكة الإنترنت الخاصة به.

ويتزامن هذا الإعلان مع مثول الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو أمام الكونغرس الأمريكي للاشتباه في علاقتها بالحكومة الشيوعية في بكين.

وقال مجلسا العموم واللوردات إن التطبيق "سيحظر على كل الأجهزة المرتبطة بالبرلمان والشبكة البرلمانية الأوسع نطاقاً (...). الأمن السيبراني يمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى البرلمان".

وسيبقى بإمكان المشرعين استخدام تيك توك على هواتفهم الخاصة، لكن ليس عند الاتصال بشبكة الإنترنت الخاصة بالبرلمان.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي حظراً أمنياً لتيك توك عن الأجهزة الحكومية، تماشياً مع الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال وزير أمان الطاقة والانبعاث الصفري غرانت شابس الذي يتابعه أكثر من 14 ألف مستخدم على تيك توك إنه سيمتثل للحظر على هاتفه الحكومي، لكنه سيستمر في استخدام التطبيق على أجهزته الخاصة.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأسكتلندية المحلية الخميس أنها ستحظر التطبيق أيضاً على أجهزتها الرسمية.

وتقول بايت دانس الشركة المالكة للتطبيق والحكومة الصينية إن الحظر الغربي مدفوع باعتبارات سياسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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