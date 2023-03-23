سياسة
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دول إفريقية ولاتينية تطلق مبادرة تاريخية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
أطلقت دول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية مبادرة تاريخية لإحياء أنهار بمساحة 300 ألف كيلومتر بحلول 2030 فضلاً عن بحيرات وأراضٍ رطبة تأثّرت بأنشطة بشرية. وتعد النظم البيئية للمياه العذبة عرضة للخطر على الأرض راهناً، في حين يعاني العالم نقصاً في المياه.
دول إفريقية ولاتينية تطلق مبادرة تاريخية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
دول إفريقية ولاتينية تطلق مبادرة تاريخية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار. / Others
23 مارس 2023

أطلقت دول عدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية الخميس، مبادرة وُصفت بأنها "تاريخية" تهدف إلى إحياء أنهار تبلغ مساحتها الإجمالية 300 ألف كيلومتر بحلول سنة 2030 بالإضافة إلى بحيرات وأراضٍ رطبة تسببت الأنشطة البشرية بتدهورها.

وأعلنت الأمم المتحدة وجهات معنية أخرى في بيان خلال مؤتمر المنظمة الدولية في شأن المياه في نيويورك، أن "تحدي المياه العذبة" هذا الذي أطلقه ائتلاف حكومات عدد من الدول أبرزها كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمكسيك والغابون، يهدف إلى إحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار بحلول عام 2030.

وهذا ما يعادل "سبعة أضعاف محيط الأرض"، و350 مليون هكتار من الأراضي الرطبة، أي ما يساوي تقريباً مساحة الهند.

ودعت هذه المبادرة التي تُعتبر "الأكبر في التاريخ لإحياء الأنهار والأراضي الرطبة" كل الحكومات إلى وضع أهداف وطنية في هذا المجال لإنعاش النظم البيئية للمياه العذبة التي تشكل حاجة ماسة للإنسانية وللتنوع البيولوجي.

وتُعدُّ النظم البيئية للمياه العذبة من الأكثر عرضة للخطر على كوكب الأرض راهناً، في وقت باتت كل أنحاء العالم تعاني نقصاً في المياه، بفعل الاستهلاك المفرط والتلوث والتغير المناخي.

ونقل البيان عن ستيوارت أور من الصندوق العالمي للطبيعة قوله إن "المؤشر الأكثر دلالة إلى الأضرار" التي سببها البشر وما زالوا للأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة "هو الانخفاض المذهل بنسبة 83% من أنواع المياه العذبة منذ عام 1970"، آمل في أن تساهم هذه المبادرة في تغيير هذا المنحى.

أما المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنغر أندرسن التي رحبت بما التزمه الائتلاف، فقالت "الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة تدعم مجتمعاتنا واقتصاداتنا إذا كانت في صحة جيدة، ولكن ثمة تقليل من قيمتها وإهمال على نحو منهجي".

وأضافت "في وقت تعهدت فيه الدول إحياء مليار هكتار من الأراضي، يمثل تحدي المياه العذبة خطوة أولى بالغة الأهمية في لفت الانتباه المطلوب إلى النظم البيئية للمياه العذبة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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