شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة أن تحصل تركيا على طائرات F-16 المقاتلة المطورة.
جاء ذلك خلال شهادة أدلى بها الوزير الخميس، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.
وتلقى بلينكن سؤالاً عن بيع مقاتلات F-16 إلى تركيا والخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لضمان أن لا تُستخدم الأسلحة الأمريكية لتهديد الحلفاء.
ورد بلينكن قائلاً: "نعتقد أنه ينبغي أن تحصل تركيا على مقاتلات F-16 المطورة وحزمة التحديث للطائرات الحالية".
وتابع: "نعتقد أن ذلك (تزويد تركيا بالمقاتلات) مهمٌ لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وكانت تركيا قد قدمت طلباً للولايات المتحدة لشراء مقاتلات من طراز F-16 ومعدات لتحديث مقاتلات من الطراز نفسه ضمن سلاح الجو التركي.
وفي يونيو/حزيران العام الماضي شدد بايدن على ضرورة بيع مقاتلات F-16 لتركيا وتحديث أسطولها، في تصريح له خلال مؤتمر صحفي بختام قمة زعماء حلف الناتو بمدريد.
وسبق أن صرح أردوغان في مارس/آذار بأن الوزير أقار يجري محادثات مع الجانب الأمريكي لشراء وتحديث مقاتلات F-16 وأن الأمور تسير بشكل إيجابي.
وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن أردوغان، أن تركيا يمكنها تأمين طائرات مقاتلة من دول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة.