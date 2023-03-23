سياسة
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"مهمة للناتو".. بلينكن يؤكد ضرورة حصول تركيا على مقاتلات F-16
شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة أن تحصل تركيا على طائرات F-16 المقاتلة المطورة. وأضاف بلينكن: "نعتقد أن ذلك (تزويد تركيا بالمقاتلات) مهمٌ لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".
"مهمة للناتو".. بلينكن يؤكد ضرورة حصول تركيا على مقاتلات F-16
"مهمة للناتو".. بلينكن يؤكد ضرورة حصول تركيا على مقاتلات F16. / صورة: AFP
23 مارس 2023

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة أن تحصل تركيا على طائرات F-16 المقاتلة المطورة.

جاء ذلك خلال شهادة أدلى بها الوزير الخميس، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

وتلقى بلينكن سؤالاً عن بيع مقاتلات F-16 إلى تركيا والخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لضمان أن لا تُستخدم الأسلحة الأمريكية لتهديد الحلفاء.

ورد بلينكن قائلاً: "نعتقد أنه ينبغي أن تحصل تركيا على مقاتلات F-16 المطورة وحزمة التحديث للطائرات الحالية".

وتابع: "نعتقد أن ذلك (تزويد تركيا بالمقاتلات) مهمٌ لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وكانت تركيا قد قدمت طلباً للولايات المتحدة لشراء مقاتلات من طراز F-16 ومعدات لتحديث مقاتلات من الطراز نفسه ضمن سلاح الجو التركي.

وفي يونيو/حزيران العام الماضي شدد بايدن على ضرورة بيع مقاتلات F-16 لتركيا وتحديث أسطولها، في تصريح له خلال مؤتمر صحفي بختام قمة زعماء حلف الناتو بمدريد.

وسبق أن صرح أردوغان في مارس/آذار بأن الوزير أقار يجري محادثات مع الجانب الأمريكي لشراء وتحديث مقاتلات F-16 وأن الأمور تسير بشكل إيجابي.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن أردوغان، أن تركيا يمكنها تأمين طائرات مقاتلة من دول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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