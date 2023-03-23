تظاهر ما مجموعه 3,5 مليون شخص الخميس في مختلف أنحاء فرنسا وفق نقابة "سي جي تي"، فيما اقتصر العدد، حسب وزارة الداخلية، على 1,08 مليون في يوم تاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد اتّسم بزيادة واضحة في المشاركة.

وفي باريس حيث أعلن الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) مشاركة 800 ألف شخص، قي مقابل 119 ألفاً حسب وزارة الداخلية.

وسرعان ما سُجّلت أعمال عنف لا سيّما رشق الحجارة والقوارير وإطلاق المفرقعات على قوات الأمن، مع تحطيم للواجهات ومحطات ركاب الحافلات وإحراق لحاويات النفايات.

وأغلق محتجون غاضبون طريق الوصول إلى مبنى مطار وجلسوا على سكة قطارات واشتبكوا مع الشرطة وألقوا مقذوفات على مركز للشرطة.

وتصدّت الشرطة بالغاز المسيل للدموع للمحتجين في مدينة نانت في غرب البلاد. وأظهرت لقطات لقناة بي.إف.إم التلفزيونية استخدام الشرطة لمدافع المياه في مدينة رين. وفي الغرب أيضاً في لوريان، قالت صحيفة ويست فرانس إن المقذوفات تسببت في حريق لفترة وجيزة في ساحة مركز للشرطة.

وتعرّض مطار رواسي-شارل ديجول على مشارف باريس لتصرفات جانحة من عمال. وقرب تولوز في الجنوب الغربي، تسبب حرق أكوام أنقاض في منع حركة المرور على طريق سريع وتصاعدت سحب الدخان.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانين قد أعلن الثلاثاء أنه جرى حشد "12 ألف شرطي ودركي" الخميس في فرنسا بينهم "خمسة آلاف في باريس" لهذا اليوم الجديد من التحرك النقابي.