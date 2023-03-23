سياسة
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وزير الخارجية الأمريكي: يجب أن تحصل تركيا على مقاتلات F-16 المطورة
شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة أن تحصل تركيا على طائرات F16 المقاتلة المطورة. وتابع: "نعتقد أن ذلك (تزويد تركيا بالمقاتلات) مهمٌ لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وزير الخارجية الأمريكي: يجب أن تحصل تركيا على مقاتلات F-16 المطورة
وزير الخارجية الأمريكي: يجب أن تحصل تركيا على مقاتلات F-16 المطورة / صورة: AA
23 مارس 2023

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة أن تحصل تركيا على طائرات F-16 المقاتلة المطورة.

جاء ذلك خلال شهادة أدلى بها الوزير الخميس، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

وتلقى بلينكن سؤالاً عن بيع مقاتلات F16 إلى تركيا والخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لضمان أن لا تُستخدم الأسلحة الأمريكية لتهديد الحلفاء.

ورد بلينكن قائلاً: "نعت قد أنه ينبغي أن تحصل تركيا على مقاتلات F16 المطورة وحزمة التحديث للطائرات الحالية".

وتابع: "نعتقد أن ذلك (تزويد تركيا بالمقاتلات) مهمٌ لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

ومضى قائلاً: "في الوقت نفسه نعمل بجد لمحاولة ضمان تخفيف أي توترات قائمة بين حلفاء الناتو، في هذه الحالة اليونان وتركيا، وعدم الانخراط في أي أعمال أو خطاب من شأنه أن يؤجج الموقف".

واستدرك: "إن تركيز جهودنا، سواء كان ذلك مع تركيا أو مع اليونان، وسواء كان مع أي حليف آخر في الناتو، هو التأكد من أن لديهم المعدات والتكنولوجيا التي يحتاجون إليها لتكون قابلة للتشغيل البيني بشكل كامل".

وأضاف "في الوقت نفسه، بالطبع، (نعمل على) ضمان عدم استخدام أي معدات أو تقنية نقدمها لتعزيز هذه الاختلافات في تلك النزاعات".

وتفاوضت أنقرة وواشنطن على بيع 40 طائرة جديدة من طراز F-16 و 79 مجموعة تحديث، لكن العملية تنتظر موافقة الكونغرس الأمريكي.

وتعد المقاتلات الأمريكية F 16 العنصر الرئيس في سلاح الجو التركي، إذ اشترت أنقرة بين عامي 1987 و2012 ما مجموعه 270 طائرة من واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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