كشفت وزارة الخارجية السعودية عن "بدء مباحثات مع وزارة الخارجية السورية"، بشأن استئناف تقديم الخدمات القنصلية في البلدين.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية، مساء الخميس، أن "مصدراً بوزارة الخارجية السعودية كشف عن بدء مباحثات مع وزارة الخارجية السورية، وذلك تعليقاً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية".

وأضاف المصدر أنه "في إطار حرص المملكة على تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإن البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".

وسحبت السعودية سفيرها من دمشق عام 2011، وجمدت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد، على خلفية قمع قوات النظام للمظاهرات الشعبية السلمية التي اندلعت ضده.

وفي 8 مارس/آذار الجاري، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تصريحات إعلامية، إن "هناك حواراً لعودة سوريا للحضن العربي"، مشيراً إلى أنه "يوجد إجماع على أن الوضع في سوريا ليس مقبولاً".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام دولية أن السعودية وسوريا تتفقان على استئناف العلاقات، دون تأكيد رسمي من الجانبين في حينه.