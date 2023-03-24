سياسة
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تجمعوا للاحتفال برمضان.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس
اعتقلت قوات من الشرطة الإسرائيلية مساء الخميس، 4 شبان فلسطينيين وسط مدينة القدس، واعتدت على آخرين في منطقة باب العامود وسط المدينة، كانوا يحتفلون بشهر رمضان.
تجمعوا للاحتفال برمضان.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس
قبل الاعتقالات تَجمَّع مئات الفلسطينيين عند باب العامود للاحتفال بشهر رمضان، حيث أنشدوا أغاني تراثية ودينية / صورة: AFP
24 مارس 2023

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 شبان فلسطينيين وسط مدينة القدس مساء الخميس، واعتدت على آخرين في منطقة باب العامود وسط القدس، وفق شهود عيان.

وقال شهود عيان للأناضول، إن وحدة "المستعربين" التابعة للشرطة الإسرائيلية "اعتقلت شابين فلسطينيين في منطقة باب العامود بعد أن اعتدت عليهما".

وذكر الشهود أن قوات الشرطة "اعتدت على عدد آخر من المواطنين والباعة المتجولين في منطقة باب العامود بالضرب المبرح بالهراوات والأيدي".

وأضافوا أن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيَّين آخَرَين في المصلَّى القبلي داخل المسجد الأقصى، قبل بدء التوتر في منطقة باب العامود بفترة قصيرة".

وقبل الاعتقالات تَجمَّع مئات الفلسطينيين عند باب العامود للاحتفال بشهر رمضان، حيث أنشدوا أغاني تراثية ودينية، حسب الشهود، فيما لم يصدر بيان إسرائيلي فوري بشأن الأمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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