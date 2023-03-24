سياسة
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مقتل أمريكي في هجوم بطائرة مسيرة في سوريا وأمريكا ترد بـ"ضربات جوية دقيقة"
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس، أن قواتها نفذت "ضربات جوية دقيقة" شرق سوريا، ردّاً على هجوم بطائرة مسيرة استهدف إحدى قواعدها العسكرية وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين.
مقتل أمريكي في هجوم بطائرة مسيرة في سوريا وأمريكا ترد بـ"ضربات جوية دقيقة"
بيان وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا ضربات في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني / صورة: AA
24 مارس 2023

شنت القوات الأمريكية "ضربات جوية دقيقة" في شرق سوريا بعد هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل أمريكيّ وإصابة ستة آخرين حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مساء الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم بالطائرة المسيرة استهدف نحو الساعة 13:38 (10:38 بتوقيت غرينتش) منشأة صيانة في قاعدة قرب الحسكة في شمال شرقيّ سوريا.

وأضاف البنتاغون أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدّر أن الطائرة المسيرة "من أصل إيراني". وأشار إلى أن القتيل متعاقد أمريكي، وأن المصابين هم خمسة جنود ومقاول أمريكي آخَر.

ونقل البيان عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قوله "أذنتُ لقوات القيادة المركزية الأمريكية بشن ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأوضح أن "الضربات الجوية جاءت ردّاً على هجوم اليوم وسلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من جانب مجموعات تابعة للحرس الثوري".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن اثنين من أفراد الخدمة الذين أصيبوا الخميس عولجوا في الموقع، فيما أُجلِيَ على الفور الجنود الثلاثة الآخرون والمقاول الأمريكي الآخَر إلى العراق.

وقال أوستن: "كما أوضح الرئيس جو بايدن، سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائماً في الوقت والمكان اللذين نختارهما".

وعندما تم الإعلان عن الضربات، كان بايدن قد توجه إلى كندا، حيث من المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء جاستن ترودو ويلقي كلمة أمام البرلمان.

في أغسطس/آب الماضي، أمر بايدن بضربات انتقامية مماثلة في محافظة دير الزور السورية الغنية بالنفط بعد أن استهدفت طائرات مسيّرة عدة موقعًا لقوات التحالف دون أن تتسبب في أي إصابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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