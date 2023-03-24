قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا وبقاءه هناك بضعة أيام تبعث برسالة "مقلقة للغاية".

ولفت أوستن إلى أن واشنطن لا ترى أن الصينيين يقدمون أي دعم مادي لروسيا "في الوقت الحالي"، مستدركاً: "لكننا نراقب هذا من كثب"، وفق قناة الحرة الأمريكية.

والأربعاء غادر الرئيس الصيني موسكو مختتما زيارة استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهي أول رحلة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيساً للصين في 10 مارس/ آذار الجاري.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، أعطت زيارة شي دفعة سياسية قوية لبوتين بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بتهمة التورط المزعوم في اختطاف آلاف الأطفال من أوكرانيا.

وبعد المحادثات بينهما، وقع الرئيسان بوتين وشي إعلاناً مشتركاً تَعهَّدَا فيه بمواصلة تعزيز "التعاون الاستراتيجي" وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والصناعات التكنولوجية الفائقة ومجالات أخرى وتوسيع استخدام العملات المحلية في التجارة المتبادلة لتقليل الاعتماد على الغرب.

وبخصوص احتمال أي عمل عسكري في تايوان، قال أوستن: "لا أعتقد أن العمل العسكري في تايوان وشيك أو أنه لا مفر منه".

وتابع: "الولايات المتحدة تمتلك أقوى سلاح بحرية في العالم وسنعمل على بقائه في هذه المرتبة".

يشار إلى أن تايوان ندّدت الأربعاء بإعلان بكين وموسكو المشترك الذي وصف الجزيرة بأنها "جزء لا يتجزأ" من الصين، متهمة روسيا "بالانقياد لمطالب الصين".

وتعتبر الصين أن جزيرة تايوان ذات الإدارة الذاتية إحدى مقاطعاتها التي ستستعيدها يوماً ما، "بالقوة" إذا لزم الأمر.

وأكدت روسيا في الإعلان المشترك التزامها مبدأ "الصين الواحدة"، ووصفت تايوان بأنها "جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية"، وفقاً لوكالة الصين الجديدة.