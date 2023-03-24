سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع الأمريكي: بقاء شي جين بينغ في موسكو بضعة أيام "رسالة مقلقة"
اعتبر وزير الدفاع الأمريكي أن بقاء الرئيس الصيني في روسيا بضعة أيام يبعث برسالة "مقلقة للغاية"، وأكد أوستن أن واشنطن تراقب الوضع من كثب.
وزير الدفاع الأمريكي: بقاء شي جين بينغ في موسكو بضعة أيام "رسالة مقلقة"
أوستن: بقاء الرئيس الصيني في موسكو بضعة أيام أمر مقلق، ونراقب الوضع من كثب / صورة: AFP
24 مارس 2023

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا وبقاءه هناك بضعة أيام تبعث برسالة "مقلقة للغاية".

ولفت أوستن إلى أن واشنطن لا ترى أن الصينيين يقدمون أي دعم مادي لروسيا "في الوقت الحالي"، مستدركاً: "لكننا نراقب هذا من كثب"، وفق قناة الحرة الأمريكية.

والأربعاء غادر الرئيس الصيني موسكو مختتما زيارة استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهي أول رحلة خارجية له منذ إعادة انتخابه رئيساً للصين في 10 مارس/ آذار الجاري.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، أعطت زيارة شي دفعة سياسية قوية لبوتين بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بتهمة التورط المزعوم في اختطاف آلاف الأطفال من أوكرانيا.

وبعد المحادثات بينهما، وقع الرئيسان بوتين وشي إعلاناً مشتركاً تَعهَّدَا فيه بمواصلة تعزيز "التعاون الاستراتيجي" وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والصناعات التكنولوجية الفائقة ومجالات أخرى وتوسيع استخدام العملات المحلية في التجارة المتبادلة لتقليل الاعتماد على الغرب.

وبخصوص احتمال أي عمل عسكري في تايوان، قال أوستن: "لا أعتقد أن العمل العسكري في تايوان وشيك أو أنه لا مفر منه".

وتابع: "الولايات المتحدة تمتلك أقوى سلاح بحرية في العالم وسنعمل على بقائه في هذه المرتبة".

يشار إلى أن تايوان ندّدت الأربعاء بإعلان بكين وموسكو المشترك الذي وصف الجزيرة بأنها "جزء لا يتجزأ" من الصين، متهمة روسيا "بالانقياد لمطالب الصين".

وتعتبر الصين أن جزيرة تايوان ذات الإدارة الذاتية إحدى مقاطعاتها التي ستستعيدها يوماً ما، "بالقوة" إذا لزم الأمر.

وأكدت روسيا في الإعلان المشترك التزامها مبدأ "الصين الواحدة"، ووصفت تايوان بأنها "جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية"، وفقاً لوكالة الصين الجديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us