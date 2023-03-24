فرضت إسرائيل الجمعة قيوداً على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي عزّز قواته على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول بعضهم.

وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز "300"، جنوبي المدينة، ازدحاماً على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

بدوره قال عبد العزيز الأسعد (60 عاماً)، إنه حاول عدة مرات دخول مدينة القدس عبر حاجز قلنديا العسكرية، وفي كل مرة تُفحَص بطاقته الشخصية، ويُرفَض دخوله بحجة "المنع الأمني".

وأضاف الأسعد للأناضول: "إسرائيل تدّعي أنها تقدّم تسهيلات، في الواقع هذه كذبة، ما يحدث تقييد على الحركة ومنع للعبادة".

وذكر أن "غالبية الفلسطينيين عليهم رفض أمني. هذا الواقع كوننا تحت احتلال".

والاثنين أصدرت إسرائيل قراراً بشأن دخول سكان الضفة الغربية للقدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وبموجب القرار تسمح السلطات الإسرائيلية للنساء من مختلف المراحل العمرية، والأطفال الذكور حتى 12 عاماً، والرجال فوق 55 عاماً، بالوصول إلى القدس بلا تصاريح مسبقة، فيما تشترط الحصول على تصريح الصلاة خلال رمضان على الرجال من 45 إلى 55 عاماً.

ولا تشمل الإجراءات الجديدة سكان قطاع غزة، إذ تحظر السلطات الإسرائيلية وصولهم إلى القدس، إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة.