تبرع صاحب مخبز تركي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بريع محله في أول أيام شهر رمضان المبارك، لصالح متضرري الزلزال في تركيا.

وفي حديث مع الأناضول، قال صاحب الفرن سيجكين ديكمن، إنه كان يفكر بطريقة لمساعدة منكوبي الزلزال، فقرر التبرع بعائدات محله في أكثر الأيام ازدحاماً وهو الأول من رمضان.

بدوره قال التركي مراد ساكيزجي، وهو أحد زبائن المحل، إنها مبادرة جميلة جدا من صاحب الفرن، مهنّئاً الجميع بقدوم الشهر الفضيل.

كما قال التركي أورهان أوزتورك، وهو من زبائن المحل أيضاً، إن "هذا الفرن يُعَدّ من أفضل أفران الحي".

وأضاف: "صاحب الفرن قرر أن يؤدّي عمل خير اليوم، لذلك جئنا لتقديم الدعم، إنه تصرُّف مثالي من الفرَّان، بارك الله بالمساهمين كافة".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا زلزالان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة وخلّفَا خسائر بشرية ومادية هائلة.​​​​​​​