سياسة
2 دقيقة قراءة
صاحب مخبز تركي في بلجيكا يتبرع بعائدات محله لمتضرري الزلزال
أعلن صاحب مخبز تركي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تَبرُّعه بعائدات محله في أول أيام شهر رمضان، لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا.
صاحب مخبز تركي في بلجيكا يتبرع بعائدات محله لمتضرري الزلزال
صاحب مخبز تركي في بلجيكا يتبرع بريعه لصالح متضرري الزلزال / صورة: AA
24 مارس 2023

تبرع صاحب مخبز تركي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بريع محله في أول أيام شهر رمضان المبارك، لصالح متضرري الزلزال في تركيا.

وفي حديث مع الأناضول، قال صاحب الفرن سيجكين ديكمن، إنه كان يفكر بطريقة لمساعدة منكوبي الزلزال، فقرر التبرع بعائدات محله في أكثر الأيام ازدحاماً وهو الأول من رمضان.

بدوره قال التركي مراد ساكيزجي، وهو أحد زبائن المحل، إنها مبادرة جميلة جدا من صاحب الفرن، مهنّئاً الجميع بقدوم الشهر الفضيل.

كما قال التركي أورهان أوزتورك، وهو من زبائن المحل أيضاً، إن "هذا الفرن يُعَدّ من أفضل أفران الحي".

وأضاف: "صاحب الفرن قرر أن يؤدّي عمل خير اليوم، لذلك جئنا لتقديم الدعم، إنه تصرُّف مثالي من الفرَّان، بارك الله بالمساهمين كافة".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا زلزالان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة وخلّفَا خسائر بشرية ومادية هائلة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us