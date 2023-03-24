لقد كان الذكاء الصناعي ذات يوم من الإمكانيات البعيدة المشكوك فيها، ولكن مع إطلاق ChatGPT، يُضطرّ المجتمع الآن إلى الاعتراف بعلاقته مع رفيق غير إنساني مستعدّ للتسلل إلى حياتهم وحياة أطفالهم.

وفقاً للإحصائية التي أجرتها مؤسسة Walton Family Foundation حول استخدام ChatGPT في المدارس، وجدت أن المعلمين يستخدمون هذه التكنولوجيا التي حُظرَت، بشكل يفوق استخدام طلابهم. فمقابل نسبة 40% من المعلمين الذين يستخدمون ChatGPT على أساس أسبوعي، أبلغ 22% من الطلاب عن استخدامهم هذه التكنولوجيا.

توضح هذه النتائج لماذا يجب إدماج ChatGPT في المدارس في جميع أنحاء العالم لتعزيز قوة التعليم، ولمنح الطلاب منهجاً أكثر تخصصاً في التعلم، ومساعدة المعلمين على الابتكار.

خلال فبراير 2023، قوبلت مجموعتان عبر الإنترنت في الولايات المتحدة مكونتان من 1002 معلم، و1000 طالب تتراوح سنّهم بين 12 و17 عاماً. وسُئلوا عن استخدامهم برنامج الدردشة المعزز بالذكاء الصناعي ChatGPT والذي يحظى باستقبال أكثر من 13 مليون زائر يومياً.

على الرغم من أن بعض المعلمين يستخدمه أسبوعياً، ويتوقع 53% زيادة استخدامه مع نهاية العام، فإن المناطق التعليمية لم توافق على هذا السلوك بعد. في أستراليا، أدى الحظر السريع والشامل على المستوى الوطني الذي فرضته السلطات على استخدام هذه التكنولوجيا إلى إبقاء ولايتين فقط خارج هذا الحظر. لقد حظرت المدارس العامة في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وتسمانيا برنامج ChatGPT، كما يعمل كل من لوس أنجلوس ومدينة نيويورك وسياتل وغيرها في الولايات المتحدة على فعل الشيء نفسه، بسبب استجابة هذه التكنولوجيا بطريقة تشبه البشر يصعب تمييزها.

لكن وفقاً للمعلمين، فإن حظر الاستخدام ليس ضرورياً، فقد ادّعى 10 في المئة فقط من المدرسين أنهم اكتشفوا أن الطلاب يستخدمون ChatGPT دون إذنهم مقابل 38 في المئة يشجعون التلاميذ على الاستفادة منه. بعقلية سلبية، يبالغ مسؤولو مجلس إدارة المدارس في رد فعلهم تجاه التكنولوجيا في الفصل الدراسي: يشعر المعلمون (72 بالمئة) والطلاب (63 بالمئة) أن ChatGPT هو "مجرد مثال آخر على أنه لا يمكن أن نستمر في فعل الأشياء على النهج القديم في ما يتعلق بالمدارس في العالم اليوم".

من خلال إعطاء الأولوية لتعليمات الاستخدام المسؤول، تشير المدارس والجامعات في جنوب أستراليا إلى دعمها وجهة النظر هذه التي لا تحظى بالشعبية. يؤكد مارتن ويستويل، رئيس قسم التعليم، أن جدران الحماية وتقنيات الكشف عن الانتحال الأكاديمي كافية لمنع النتائج غير المرغوب فيها.

يُعَدّ التعليم أداة قوية يمكنها تغيير مسار حياة شخص ما، فلماذا ندمّر نتائجه عمداً؟ يجب الارتقاء بالتعليم من خلال أدوات الذكاء الصناعي مثل ChatGPT التي يمكن أن تحدث ثورة في الأسس القديمة. سيؤدي إدخال الذكاء الصناعي في الفصول الدراسية إلى توفير مزيد من الموارد وتحسين إمكانية الوصول وتعزيز مشاركة الطلاب وزيادة الكفاءة وتقوية نتائج الطلاب.

التعليم أداة فعالة قد تغيّر مجرى حياة الإنسان، فلماذا نخرب نتائجه عن قصد؟ يجب استخدام حلول الذكاء الصناعي مثل ChatGPT، التي يمكن أن تُحدِث ثورة في الأسس القديمة، لتحسين التعليم. سيؤدي إدماج الذكاء الصناعي في المدارس إلى زيادة الموارد وتحسين إمكانية الوصول وزيادة مشاركة الطلاب وزيادة إنتاجيتهم وتحسين نتائجهم.

سيتمتع الطلاب بسهولة الوصول إلى عديد من المعلومات، بما في ذلك المكتبات وقواعد البيانات عبر الإنترنت، بل وأكثر من ذلك. سيوفر اعتماد الذكاء الصناعي في الفصل الدراسي أيضاً إجابات حقيقية مثل ترجمة اللغة والتعرف على الصوت للأطفال ذوي الإعاقة أو الذي يعانون مشكلات لغوية.

باستخدام ChatGPT، سيتعرض الطلاب لنماذج قابلة للتكرار وللتحسين في آن واحد. لقد استخدمتُ بالفعل هذه الاستراتيجية في عملي في التدريس عند تدريس كتابة المقالات. يمكن للطلاب نسخ الهياكل حتى يتقنوها بما يكفي لتعلُّم أساليب أكثر تعقيداً باستخدام القوالب المتوفرة في الذكاء الصناعي.

علاوة على ذلك، من شأن ChatGPT تحديث المناهج القديمة وإلهام الإبداع لدى التلاميذ الذين كانوا يكرهون التعلم في السابق. يمكن تخفيف رتابة التعليم إذا استُكشفت مناهج مبتكرة لتعلم الموضوعات التقليدية. وبينما تشجع أجهزة الكمبيوتر والذكاء الصناعي الأطفال على ممارسة إبداعهم والتفكير النقدي، فإن فكرة الاعتماد المفرط على التكنولوجيا لم تعُد صالحة.

يجب الاعتراف بأن ChatGPT وAI متاحان بالفعل واستُفيدَ منهما لمساعدة الطلاب على اكتشاف استراتيجيات تَعلُّم جديدة. على سبيل المثال، يمكن عرض النصّ الذي أُنشئَ بواسطة ChatGPT على أنه مجرد نص آخر للمقارنة والتباين.

التعليقات المخصصة هي عنصر آخر من شأنه أن يُضاف إلى الفوائد العقلية والعاطفية للذكاء الصناعي في الفصل الدراسي: لن يكون مثل هذا الضغط على المعلمين لتقديم تغذية رجعية لكل فرد على حدة. في البداية، يمكن للذكاء الصناعي أن يؤدّي الأعمال الأساسية ويقلّل الجهد من خلال التعبير عما يحتاج إليه كل طالب، وتحرير وقت المعلمين للتركيز على تزويد الطلاب بملاحظات مخصصة. سيؤدّي المعلمون الذين يستخدمون ChatGPT وAI الأعمال الروتينية مثل الدرجات وتخطيط الدروس بشكل أكثر كفاءة. يمكن أن تؤدي الشراكة الكبيرة (بين البشر والذكاء الصناعي) إلى إنشاء أداة فريدة للجيل القادم.

قد يستشهد المتشككون بقضايا الخصوصية وإمكانية التحيز في قواعد البيانات. ولكن هذه التقنية لن تصبح شائعة في الفصول الدراسة في أي وقت قريب ما لم تقدم المدارس على المستوى الفردي في تبنّيها.

في ما يتعلق بمخاوف الخصوصية، يتم تخزين بيانات الطلاب حالياً في أنظمة عرضة للهجمات الإلكترونية. قبل انتقاد توظيف ChatGPT، على المؤسسات التعليمية العمل على تقوية أقسام تكنولوجيا المعلومات لديها التي تُعتبر دون المستوى. ولو عملت المدارس على تحقيق هذه الإضافة، فإن البيروقراطية تتحرك ببطء شديد يحرم العملية من تحقيق تَقدُّم ملوس.

الاعتدال في استخدام التكنولوجيا كالاعتدال في أي شيء آخر يُعتبر أمراً حميداً بغضّ النظر عن الجهة التي تستخدمها. فالمهمّ هو تعزيز تدابير فهم ماهية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

من شأن إدماج ChatGPT وتقنيات الذكاء الصناعي الأخرى في الفصل الدراسي أن يصبح شائعاً قريباً مثلما أصبح شائعاً استخدام تكنولوجيات أخرى كالآلة الحاسبة. إذا نُفّذ هذا الإدماج بشكل صحيح، فسيحصل كل طالب على تعليم ذي مستوى أعلى، ويُقضَى على التناقضات التي تؤدي عادة إلى فرص غير متكافئة. كما سيتغير دور المعلمين من كونهم خطّ الدفاع الأخير عن نظام تعليمي ينهار باطّراد إلى دور يتّسم بزيادة الاحترام والإبداع. وسيتمكن الطلاب من جميع أنحاء العالم من الوصول إلى فرصة تعليمية جديرة بالثناء وتتمتع بالمعاصرة.

ستزوّدنا أدوات ChatGPT والذكاء الصناعي بإطار عمل يمكن الاعتماد عليه، ولا يطلب أيام إجازة، ويمكن أن يتحمل عبء دعم السكان الأكثر ضعفاً في الدولة.

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