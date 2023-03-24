أوصت رئيسة قسم التغذية بجامعة 19 مايو التركية بينار سوكولمز قايا، باستراحة نصف ساعة لتناول الوجبة الرئيسية للإفطار، يسبقها حساء أو تمر.

وقالت قايا في حديث للأناضول إن تغيير عادات الأكل والنوم خلال شهر رمضان يمكن أن يخلق اختلافات في الحياة اليومية المعتادة.

وأوضحت أن تناول الحساء والطعام والفاكهة والحلويات دفعة واحدة خلال الإفطار يزيد من خطر ارتفاع السكر في الدم وبالتالي زيادة العبء على القلب والكلى.

ولفتت إلى أن تناول حبة تمر أو زيتون ثم شرب الماء عند الإفطار من العادات السائدة في المجتمع خلال شهر الصيام.

وأكدت أنه سيكون من الصائب أن يبدأ الصائم إفطاره بوجبة حساء غير دسمة، وأن لا يتناول بعدها الوجبة الرئيسية أو أي شيء آخر لمدة نصف ساعة.

وتابعت: "بعد نصف ساعة يمكن تناول الخضراوات واللحوم، وبعد مرور نحو ساعتين أو ثلاث على الوجبة الرئيسية، يمكننا تناول الفاكهة أو الحلويات".

كما أوصت الطبيبة التركية بالحرص على تناول الحبوب والبقوليات المجففة خلال الإفطار والتركيز على استهلاك الماء في أثناء الليل.