أقام نحو 100 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية المفروضة عليهم.

وفي حديث للأناضول، قال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، إن نحو 100 ألف مصلٍّ أقاموا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في شوارع المدينة، وخصوصاً البلدة القديمة وأزقتها ومحيط المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز حول البلدة القديمة بالقدس وقيّدت وصول عشرات آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب، إنها نشرت 3200 من عناصرها في مدينة القدس الشرقية.

وذكر الجيش الإسرائيلي إنه سيسمح لعدد قليل جداً من سكان غزة بالوصول إلى القدس الشرقية في شهر رمضان، بعد الحصول على تصريح بالدخول.

وتوافد الفلسطينيون من القدس والمدن والبلدات العربية في إسرائيل، فيما انتشرت فرق النظام والكشافة وحراس وسدنة المسجد الأقصى لتقديم المساعدة للمصلين.

وفي الخليل، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الإبراهيمي، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية.

وقال مدير أوقاف الخليل محمد نضال الجعبري إن "سلطات الاحتلال شددت إجراءاتها على بوابات المسجد، ودققت في بطاقات هوية عدد من المصلين، وفتشت شباناً قبل السماح لهم بدخول المسجد".

وأضاف الجعبري لمراسل الأناضول، أنه "رغم الإجراءات الإسرائيلية أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الإبراهيمي بأعداد غير مسبوقة".

وأشار إلى أن مرافق المسجد كافة فُتحت أمام المصلين.

ومنذ 1994 قسّمت إسرائيل المسجد الإبراهيمي بواقع 63 في المئة لليهود و37 في المئة للمسلمين عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصلياً.

ويفتح المسجد أبوابه بشكل كامل أمام المسلمين 10 أيام فقط في العام، وهي أيام الجمع من شهر رمضان وليلة القدر وعيدا الفطر والأضحى وليلة الإسراء والمعراج والمولد النبوي ورأس السنة الهجرية.