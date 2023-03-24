سياسة
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اتهامات أممية لأوكرانيا وروسيا بإعدام أسرى "خارج نطاق القضاء"
اتّهمت الأمم المتحدة، القوات الأوكرانية والروسية بتنفيذ عشرات عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لأسرى حرب خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا، إذ جرى توثيق إعدام عشرات الجنود الأسرى، فيما وقعت الجنائية الدولية اتفاقاً لإنشاء مكتب في أوكرانيا.
اتهامات أممية لأوكرانيا وروسيا بإعدام أسرى "خارج نطاق القضاء"
  الأمم المتحدة تتهم طرفي الصراع بأوكرانيا بتنفيذ “إعدامات خارج نطاق القضاء” - أرشيفية / صورة: AFP
24 مارس 2023

اتّهمت الأمم المتحدة الجمعة القوات الأوكرانية والروسية بتنفيذ عشرات عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لأسرى حرب خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر إنها ومنظمتها وثقتا عمليات قتل "25 أسير حرب روسيّاً" على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أنه كذلك وُثّقَ "إعدام 15 أسير حرب أوكرانيّاً بعد وقت قصير من أسر القوات الروسية إياهم".

في سياق متصل، وقعت المحكمة الجنائية الدولية مع السلطات الأوكرانية الخميس، اتفاقاً لإنشاء مكتب لها في البلاد، وفق الهيئة التي أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين عن الاتفاق الذي وقّعه باسم بلاده في مقر المحكمة في لاهاي: "إنها مجرد بداية، وهي بداية جيّدة".

وأضاف في بيان: "أنا مقتنع أننا لن نتوقف حتى يمثل جميع مرتكبي الجرائم الدولية التي ارتُكبت في أوكرانيا أمام القضاء (...) وذلك بغضّ النظر عن مناصبهم السياسية أو العسكرية".

ورحّب بالقرار "التاريخي" الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة "ترحيل" أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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