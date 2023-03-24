اتّهمت الأمم المتحدة الجمعة القوات الأوكرانية والروسية بتنفيذ عشرات عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لأسرى حرب خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر إنها ومنظمتها وثقتا عمليات قتل "25 أسير حرب روسيّاً" على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أنه كذلك وُثّقَ "إعدام 15 أسير حرب أوكرانيّاً بعد وقت قصير من أسر القوات الروسية إياهم".

في سياق متصل، وقعت المحكمة الجنائية الدولية مع السلطات الأوكرانية الخميس، اتفاقاً لإنشاء مكتب لها في البلاد، وفق الهيئة التي أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين عن الاتفاق الذي وقّعه باسم بلاده في مقر المحكمة في لاهاي: "إنها مجرد بداية، وهي بداية جيّدة".

وأضاف في بيان: "أنا مقتنع أننا لن نتوقف حتى يمثل جميع مرتكبي الجرائم الدولية التي ارتُكبت في أوكرانيا أمام القضاء (...) وذلك بغضّ النظر عن مناصبهم السياسية أو العسكرية".

ورحّب بالقرار "التاريخي" الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة "ترحيل" أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.