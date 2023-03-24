دعت إيران فرنسا الجمعة إلى تجنب العنف و"الإصغاء" إلى المتظاهرين غداة يوم جديد من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تخلله سلسلة من الحوادث.

ووُقف أكثر من 450 شخصاً وأصيب 441 شرطياً ودركياً الخميس حسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان خلال يوم التعبئة الذي تخللته أعمال عنف هي الأخطر منذ بدء هذا التحرك في يناير/كانون الثاني.

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تغريدة: "ينبغي للحكومة الفرنسية أن تتحدث إلى شعبها وتصغي إلى صوته".

وأضاف: "نحن لا نؤيد التخريب وأعمال الشغب لكننا نقول بدلاً من أن تزرعوا الفوضى في دول أخرى يجب أن تصغوا إلى صوت شعبكم وتجنب استخدام العنف تجاهه".

وأشار الناطق بذلك إلى انتقادات صدرت في الخارج بما في ذلك من فرنسا تجاه قمع التظاهرات التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول بعدما وقفتها الشرطة لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وفرض الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سلسلة من العقوبات على طهران بسبب قمع التظاهرات التي تقودها نساء خصوصاً.

وأكد كنعاني "من يزرع الريح يحصد العاصفة. هذا النوع من العنف يتعارض مع تلقين الآخرين دروساً في الأخلاق".

وتشهد فرنسا تظاهرات وإضرابات بسبب إصلاح نظام التقاعد بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.

وعرفت الحركة الاحتجاجية زخماً جديداً بعدما مررت الحكومة مشروع الإصلاح دون تصويت في الجمعية الوطنية بالاستناد إلى بند دستوري.