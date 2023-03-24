سياسة
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إيران تدخل على خط الاحتجاجات في فرنسا وتدعو ماكرون للاستماع إلى الشعب
دعت إيران الحكومة الفرنسية إلى تجنب العنف و"الإصغاء" إلى المتظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد، وذلك بعدما صدرت دعوات مماثلة من الحكومة الفرنسية لإيران لاتباع نفس الموقف تجاه الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.
إيران تدخل على خط الاحتجاجات في فرنسا وتدعو ماكرون للاستماع إلى الشعب
كإجراء متبادل.. إيران تدعو فرنسا لضبط النفس و"الإصغاء" إلى المتظاهرين / صورة: AFP
24 مارس 2023

دعت إيران فرنسا الجمعة إلى تجنب العنف و"الإصغاء" إلى المتظاهرين غداة يوم جديد من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تخلله سلسلة من الحوادث.

ووُقف أكثر من 450 شخصاً وأصيب 441 شرطياً ودركياً الخميس حسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان خلال يوم التعبئة الذي تخللته أعمال عنف هي الأخطر منذ بدء هذا التحرك في يناير/كانون الثاني.

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تغريدة: "ينبغي للحكومة الفرنسية أن تتحدث إلى شعبها وتصغي إلى صوته".

وأضاف: "نحن لا نؤيد التخريب وأعمال الشغب لكننا نقول بدلاً من أن تزرعوا الفوضى في دول أخرى يجب أن تصغوا إلى صوت شعبكم وتجنب استخدام العنف تجاهه".

وأشار الناطق بذلك إلى انتقادات صدرت في الخارج بما في ذلك من فرنسا تجاه قمع التظاهرات التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول بعدما وقفتها الشرطة لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وفرض الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سلسلة من العقوبات على طهران بسبب قمع التظاهرات التي تقودها نساء خصوصاً.

وأكد كنعاني "من يزرع الريح يحصد العاصفة. هذا النوع من العنف يتعارض مع تلقين الآخرين دروساً في الأخلاق".

وتشهد فرنسا تظاهرات وإضرابات بسبب إصلاح نظام التقاعد بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.

وعرفت الحركة الاحتجاجية زخماً جديداً بعدما مررت الحكومة مشروع الإصلاح دون تصويت في الجمعية الوطنية بالاستناد إلى بند دستوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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