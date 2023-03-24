أصيب عدة أشخاص الجمعة إثر دهس سيارة عدداً من المارة داخل موقف للسيارات في مطار كولونيا بون غرب ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات صحفية من موقع الحادثة، إن "غالبية الإصابات طفيفة ولا تهدد الحياة"، حسبما نقلت قناة "واي دي آر" المحلية.

وأفاد أن المشتبه به "يبلغ من العمر 57 عاماً، وقُبض عليه ونُقل إلى مستشفى محلي"، مضيفاً أنه يُعتقد أن المشتبه به "يعاني من مشكلات عقلية".

وفي السياق ، أفادت تقارير إعلامية بأنه من بين المصابين "اثنان من ضباط الشرطة، تعرضا لإصابتهما في أثناء محاولتهما التصدي للمهاجم"، حسب المصدر ذاته.