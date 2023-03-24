سياسة
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ألمانيا.. إصابات إثر حادثة دهس في مطار غربي البلاد
أفادت الشرطة الألمانية بأن شخصاً دهس بسيارة عدداً من المارة داخل موقف للسيارات في مطار كولونيا بون غربي البلاد، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم شرطيان.
ألمانيا.. إصابات إثر حادثة دهس في مطار غربي البلاد
إصابة عدد من الأشخاص بينهم شرطيان إثر دهسهم داخل موقف للسيارات في مطار كولونيا بون غرب ألمانيا / صورة: AFP
24 مارس 2023

أصيب عدة أشخاص الجمعة إثر دهس سيارة عدداً من المارة داخل موقف للسيارات في مطار كولونيا بون غرب ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات صحفية من موقع الحادثة، إن "غالبية الإصابات طفيفة ولا تهدد الحياة"، حسبما نقلت قناة "واي دي آر" المحلية.

وأفاد أن المشتبه به "يبلغ من العمر 57 عاماً، وقُبض عليه ونُقل إلى مستشفى محلي"، مضيفاً أنه يُعتقد أن المشتبه به "يعاني من مشكلات عقلية".

وفي السياق ، أفادت تقارير إعلامية بأنه من بين المصابين "اثنان من ضباط الشرطة، تعرضا لإصابتهما في أثناء محاولتهما التصدي للمهاجم"، حسب المصدر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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