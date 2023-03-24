سياسة
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فرنسا تحظر "تيك توك" على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية
قال وزير فرنسي إن الحكومة قررت حظر التطبيقات الترفيهية مثل تيك توك على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية، وذلك كونها لا تحتوي على مستويات كافية من الأمن السيبراني وتدابير حماية البيانات لاستخدامها في هواتف الموظفين الحكوميين، على حد قوله.
فرنسا تحظر "تيك توك" على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية
  فرنسا تحظر "تيك توك" على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية  / صورة: AP
24 مارس 2023

قال وزير الخدمة المدنية ستانيسلاس جيريني عبر حسابه على تويتر إن فرنسا ستحظر استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك المملوك لشركة صينية على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية.

وقال في بيان "من أجل حماية الأمن السيبراني لإداراتنا وموظفي الخدمة المدنية، قررت الحكومة حظر التطبيقات الترفيهية مثل تيك توك على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية".

وأضاف أنه منذ عدة أسابيع تبنت إدارات عديد من شركاء فرنسا الأوروبيين والدوليين تدابير لتقييد أو حظر تنزيل وتثبيت تطبيق تيك توك.

وقال جيريني إن التطبيقات الترفيهية لا تحتوي على مستويات كافية من الأمن السيبراني وتدابير حماية البيانات لاستخدامها في هواتف الموظفين الحكوميين، مضيفاً أن الحظر ساري المفعول بأثر فوري وأن الهيئات الحكومية ستراقب الامتثال.

وأشار إلى أنه قد تكون هناك استثناءات لأسباب مهنية.

وحظر عدد من الحكومات والمؤسسات الغربية تطبيق تيك توك في الأسابيع الماضية، مثل البرلمان البريطاني والحكومتين الهولندية والبلجيكية والبرلمان النيوزيلندي.

وفي أواخر الشهر الماضي حظرت أكبر هيئتين لوضع السياسات في الاتحاد الأوروبي، وهما المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، تيك توك على هواتف الموظفين لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني.

وتصاعدت المخاوف على مستوى العالم بشأن إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى مواقع المستخدمين وبيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال شركة بايت دانس المالكة لتيك توك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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